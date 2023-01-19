Войти
Lenta.ru

НАСА и «Роскосмос» договорились о замене «Союза» на Crew Dragon

392
0
0
"Союз МС-22" (справа)
"Союз МС-22" (справа).
Источник изображения: NASA TV

НАСА и «Роскосмос» договорились о замене в случае необходимости эвакуации экипажа Международной космической станции (МКС) российского корабля «Союз МС-22» на американский Crew Dragon. Заявление представителя космического агентства США Дины Контелл передает РИА Новости.

По ее словам, с этой целью на американском космическом корабле будет оборудовано пятое место.

«Мы планируем завтра перенести кресло Фрэнка Рубио из "Союза" в корабль Dragon, и мы думаем, что это снизит тепловую нагрузку на корабль "Союз" и в целом поможет», — сказала представитель НАСА.

Контелл подчеркнула, что переоборудование американского корабля под пять мест является запасным вариантом на случай возникновения непредвиденных обстоятельств на МКС. Представитель добавила, что подобный подход одобрили НАСА и «Роскосмос».

В январе гендиректор госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» запустят в феврале.

Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» произошла 15 декабря 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
12.01.2023
Экспедицию экипажа "Союз МС-22" на МКС продлят на несколько месяцев - "Роскосмос"
28.12.2022
Санкции, рекорды, разгерметизация и взаимовыручка: 2022 год для космической отрасли
26.12.2022
В НАСА рассказали о непричастности метеора к повреждению «Союза МС-22»
21.12.2022
Борисов рассказал о предложенной помощи американцев на МКС
20.04.2021
Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС
12.10.2018
Рогозин: Госкомиссия выяснит причину аварии "Союза". Обойдёмся без батутов?
04.07.2018
Полетали и хватит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.01 15:53
  • 42190
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 15:40
  • 12
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой
  • 18.01 20:06
  • 3
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 18.01 19:10
  • 1
Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Космических сил США
  • 18.01 17:24
  • 1
Франция поставит ВС Украины боевые разведывательные машины AMX-10RC в течение двух месяцев
  • 18.01 17:13
  • 3
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 18.01 17:08
  • 4
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 18.01 16:53
  • 2
Президент Эстонии поддержал запуск миссии наблюдателей ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном
  • 18.01 16:53
  • 2
Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН
  • 18.01 16:25
  • 4
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 16:05
  • 0
ВСУ на северной границе с РБ готовятся оказаться в тылу российских войск способом забазирования