Лавров: на Украине не должно быть военной инфраструктуры и гонений против русскоговорящих

По словам главы МИД, цели СВО не выдуманы и определяются угрозами безопасности России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Военная инфраструктура, представляющая угрозу для России, не должна существовать на территории Украины, как и притеснения и дискриминация граждан, желающих сохранить русский язык и культуру. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"Интересы ее (России - прим. ТАСС) позиций в мире прежде всего в нашем ближайшем окружении. На Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Российской Федерацией, само собой, не должно быть инфраструктуры, военной инфраструктуры, которая представляет прямую угрозу нашей стране, - указал Лавров. - На Украине не должно быть дискриминации, гонений против наших соотечественников, которые волею судеб оказались гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, свою культуру, свои традиции, воспитывать в этих традициях своих детей, подчеркну, в полном соответствии с Конституцией Украины, в которой записано, что она гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины. Там русский специально выделен, и эта конституция сохраняет свою силу".

Лавров пояснил, что журналистам во вторник были разосланы материалы, в которых "просто перечисляются статьи конституции и затем конкретные обязательства Украины по международным конвенциям, а затем - объемный перечень тех законов, которые были приняты в нарушение и конституции, и международных обязательств этого самого украинского государства".

Глава МИД РФ подчеркнул, что цели спецоперации России на Украине не выдуманы, они определяются угрозами безопасности РФ в мире и в первую очередь в ее ближайшем окружении. "Насчет силовой активной фазы: не раз уже комментировали эти вопросы наши военные, президент лично. Он подтвердил в очередной раз, что у специальной военной операции есть цели, которые не выдуманные, которые не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности Российской Федерации", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, допускает ли он остановку силовой фазы СВО в 2023 году.