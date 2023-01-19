Лавров назвал несуразными мирные инициативы Зеленского

Как отметил глава МИД, Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

"Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно - продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение", - перечислил министр.

Лавров подчеркнул, что о переговорах с Зеленским не может идти речи. "Хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, РФ готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала.

"Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу. Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить, серьезных предложений мы пока не видим, но будем готовы их рассмотреть и определиться. И слышим, конечно же, заклинания в западных столицах - "ни слова об Украине без Украины". Это чепуха, на самом деле, запад решает за Украину", - сказал глава российской дипломатии.

Вместе с тем Лавров ранее отмечал, что объемы поддержки Украины свидетельствуют, что Запад поставил на войну против России очень многое. Глава МИД подчеркивал, что мировой экономический кризис начался задолго до начала специальной военной операции.

Выступая в середине ноября по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из десяти пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.