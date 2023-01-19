Венгрия объяснила, почему не поставляет Украине оружие

По словам главы МИД страны Петера Сийярто, Будапешт не хочет подвергать опасности этнических венгров, которые проживают в западной части Украины

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Венгрия не поставляет Киеву оружие, чтобы не подвергать опасности этнических венгров, которые проживают в западной части Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе во вторник.

"Мы решили не поставлять оружие Украине, а помогать очень широко лишь в гуманитарном плане. Мы не поставляем оружие, потому что мы можем это делать только через западную часть Украины, где проживает значительное число венгров. Мы не хотим, чтобы это сообщество стало целью в ходе любых атак", - отметил он.

По словам Сийярто, Венгрия выступает за завершение украинского конфликта, но этого необходимо добиваться при помощи дискуссий и переговоров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.