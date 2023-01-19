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ЦАМТО

Словакия завершила поставку ВС Украины 155-мм самоходных гаубиц "Зузана-2"

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САУ «Зузана-2»
САУ «Зузана-2».
Источник изображения: ukrmilitary.com

ЦАМТО, 18 января. Как сообщило 16 января Минобороны Словакии, ВСУ приняли восьмую и последнюю 155-мм самоходную гаубицу "Зузана-2" (Zuzana 2).

Гаубицы производства словацкой государственной компании Konstrukta Defence, приобретены в рамках подписанного в июне 2022 года коммерческого контракта.

Передача каждой единицы техники осуществлялась министерством после перечисления оплаты на счет Минобороны.

Konstrukta Defence также изготовит для Украины 16 СГ "Зузана-2" в рамках проекта, который будет совместно финансироваться властями Дании, Германии и Норвегии.

Как сообщал ЦАМТО, 1 июня 2022 года государственная компания Konstrukta Defence подписала коммерческий контракт на поставку для Вооруженных сил Украины восьми 155-мм самоходных гаубиц "Зузана-2". Детали продажи не раскрывались.

Первые четыре гаубицы были переданы ВС Украины уже в августе 2022 года благодаря тому, что поставлялись из числа установок, заказанных в 2018 году для ВС Словакии. Еще две СГ "Зузана-2" были поставлены в октябре 2022 года. Седьмая гаубица была передана в ноябре 2022 года.

Министерства обороны Норвегии, Германии и Дании 2 октября 2022 года объявили о намерении совместно профинансировать безвозмездную передачу Украине еще 16 артиллерийских систем на общую сумму 92 млн. евро. Эти СГ "Зузана-2" будут производиться в Словакии, а их поставка ВС Украины начнется в 2023 году.

С момента начала поставок, по данным ресурса Ukraine Weapons Tracker, как минимум одна гаубица "Зузана-2" была уничтожена.

Боевая масса 155-мм СГ "Зузана-2" на шасси Tatra T815 с колесной формулой 8x8 составляет 32,4 т. Максимальная скорость по шоссе – 80 км/ч, запас хода по топливу – 600 км.

Башня установки может вращаться на 360 град., оснащена орудием длиной 52 калибра, двумя счетверенными 81-мм ПУ дымовых гранат. На крыше установлен 12,7-мм пулемет. Расчет сокращен до четырех человек.

Максимальный темп стрельбы – 6 выстр./мин. (в течение первой минуты). СГ может произвести 16 выстрелов за три минуты. При ручном заряжании скорострельность составляет 2 выстр./мин. Боекомплект СГ – 40 ед. 155-мм снарядов и соответствующее количество метательных зарядов. Дальность стрельбы – 5-41 км.

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Страны
Германия
Дания
Норвегия
Словакия
Украина
Продукция
Dana vz.77
Компании
Tatra
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