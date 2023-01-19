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Военное обозрение

Немецкое издание: Весной 2022 года Болгария тайно обеспечивала треть потребностей ВСУ в боеприпасах

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Источник изображения: topwar.ru

Болгария весной 2022 года обеспечивала до трети потребностей Украины в боеприпасах, хотя официально военной помощи Киеву не оказывала. Об этом пишет Welt в своем расследовании.

Немецкое издание установило, что Болгария тайно поставляла боеприпасы на Украину, причем в больших объемах, обеспечивая до трети потребностей ВСУ на начальных этапах российской спецоперации. Официально София никакой военной помощи режиму Зеленского не оказывала, болгарское правительство действовало через фирмы-прокладки, которые закупали боеприпасы якобы для себя или других стран, но поставляли их на Украину. Поставки велись через Польшу, Румынию и Венгрию, оплачивалось все из кармана США и Великобритании.

Экс-премьер Болгарии Кирил Петков подтвердил тайные поставки боеприпасов на Украину заявив, что около трети необходимых ВСУ боеприпасов были болгарского происхождения. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что еще в апреле 2022 года ездил в Софию договариваться о поставках боеприпасов.

Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент Зеленский отправил меня, чтобы я с помощью дипломатической ловкости достал необходимые материалы

- заявил украинский министр.

В марте прошлого года Болгария официально отказалась поставлять Украине вооружения и боеприпасы, об этом объявил премьер-министр страны, а через месяц повторил президент, так что на официальном уровне военная помощь не оказывалась до ноября, когда Народное собрание страны одобрило законопроект о предоставлении Киеву вооружений. С декабря София уже открыто снабжает Зеленского оружием.

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Страны
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Польша
Румыния
США
Украина
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