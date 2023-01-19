В РВСН заявили о полном оснащении «Листвой»

Машина разминирования "Листва" способна обнаружить мины и фугасы на расстоянии до 100 метров.

Мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью укомплектованы машинами дистанционного разминирования (МДР) «Листва». Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник инженерной службы РВСН полковник Владимир Хорошунов.

«Мы завершили оснащение всех соединений мобильной группировки РВСН машинами дистанционного разминирования "Листва". Получаем машины инженерного обеспечения и маскировки», — сказал начальник инженерной службы РВСН.

Полковник добавил, что войска получили колесные дорожные машины, созданные специально для подразделений РВСН и предназначенные для работы на маршрутах боевого патрулирования мобильных ракетных комплексов.

По его словам, за последние пять лет объемы поставок инженерной техники в соединения РВСН выросли, по сравнению с предыдущим периодом, в два раза.

В январе Минобороны России сообщило, что в Тверской области были выведены на маршруты боевого патрулирования пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».