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В РВСН заявили о полном оснащении «Листвой»

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Машина разминирования "Листва" способна обнаружить мины и фугасы на расстоянии до 100 метров.
Машина разминирования "Листва" способна обнаружить мины и фугасы на расстоянии до 100 метров.
Источник изображения: Алексей Булатов / "Комсомольская правда"

Мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью укомплектованы машинами дистанционного разминирования (МДР) «Листва». Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник инженерной службы РВСН полковник Владимир Хорошунов.

«Мы завершили оснащение всех соединений мобильной группировки РВСН машинами дистанционного разминирования "Листва". Получаем машины инженерного обеспечения и маскировки», — сказал начальник инженерной службы РВСН.

Полковник добавил, что войска получили колесные дорожные машины, созданные специально для подразделений РВСН и предназначенные для работы на маршрутах боевого патрулирования мобильных ракетных комплексов.

По его словам, за последние пять лет объемы поставок инженерной техники в соединения РВСН выросли, по сравнению с предыдущим периодом, в два раза.

В январе Минобороны России сообщило, что в Тверской области были выведены на маршруты боевого патрулирования пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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