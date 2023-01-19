New York Times: США передают Украине свои 155-мм снаряды со складов в Израиле

ЦАМТО, 18 января. Пентагон использует обширный запас американских боеприпасов на складах в Израиле для поставки 155-мм снарядов Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.

"Пентагон использует обширный, но малоизвестный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах", – говорится в материале.

Поставки осуществляются с американских складов, созданных еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, "когда США перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил".

Как отмечает газета, в 2022 году США и Израиль достигли соглашения о поставке на Украину около 300 тыс. боеприпасов калибром 155 мм. Примерно половина из них к настоящему моменту уже отправлена в Европу.

На данный момент американские власти "пытаются собрать достаточно снарядов", чтобы обеспечить снабжение ими ВСУ в 2023 году.

Как напоминает "РИА Новости", ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран ЕС об отказе поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев посредством гуманитарной помощи. Кроме того, Б.Ганц пообещал помочь Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.