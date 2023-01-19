Украина в 2022 году потратила на вооруженные силы более триллиона гривен

ЦАМТО, 18 января. Расходы госбюджета Украины на вооруженные силы с 24 февраля и до конца 2022 года составили более 1 трлн. гривен или 45% от общих госрасходов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные госказначейства.

"Цифра в 1 трлн. гривен – это государственные расходы на ВСУ. По данным госказначейства, с начала войны и до конца 2022 года прямые расходы – выплаты денежного содержания военнослужащих и закупка товаров и услуг для вооруженных сил – составили 1003,5 млрд. гривен (27,3 млрд. долл.) или 45% всех расходов общего фонда государственного бюджета за этот период", – написал Д.Гетманцев в телеграм-канале.

Он отметил, что суммарные расходы на безопасность и оборону страны были еще больше. Так по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, на которые ссылается Д.Гетманцев, в 2022 году суммарные расходы по этим статьям составили 1536,6 млрд. гривен (41,8 млрд. долл.) или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год – больше, чем все расходы госбюджета за 2021 год, которые составили 1490 млрд. гривен (40,5 млрд. долл.).

Как напоминает "РИА Новости", ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 млрд. долл., две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что правительство Украины столкнется с проблемой финансирования армии в 2023 году, если поступления в бюджет снизятся хотя бы на 10%.