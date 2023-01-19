Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний

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Украина с большой долей вероятности в скором времени начнет получать танки западного производства, пусть и не сразу. Однако имеется еще один военной техники, очень желаемой для Киева, но на поставки которой наложен запрет. Речь идет о боевых самолетах стран НАТО.

В Вашингтоне допускают, что Украина получит боевую авиацию западного производства, но только в отдаленной перспективе. На данный момент усилия американцев сосредоточены на поставках наземной техники и боеприпасов с целью остановить наступление российской армии. Однако существует еще один способ получения Украиной самолетов, и им поделился полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер.

По словам экс-чиновника Пентагона, Киеву не нужно требовать поставку самолетов у ВВС США напрямую, вместо этого необходимо воспользоваться программой Минобороны США, в рамках которой учебные авиационные эскадрильи можно передать на аутсорсинг частным компаниям, являющимся субподрядчиками ВВС США. Такие компании имеют право не только проводить обучение пилотов, но и предоставлять боевые самолеты.

С таким предложением Фишер обратился к Минобороны Украины, заявив, что таким образом Украина может брать в аренду у частных компаний не только боевые самолеты, но и экипажи для их эксплуатации. Такие услуги они тоже предоставляют, главное - о цене договорится. При этом полковник в отставке как-то отдаленно понимает происходящее на Украине, заявляя, что взятых в аренду самолетов должно хватить против "плохо обученных российских летчиков". По-видимому, Фишер живет в своем собственном выдуманном мире, где у России слабая армия образца 90-х годов прошлого века.

По словам бывшего военного чиновника, на сегодняшний день США опасаются поставлять самолеты на Украину, это может привести к обвинению со стороны России в эскалации конфликта. Однако вариант с арендой самолетов не только принесет доход Вашингтону, но и поможет Украине сдержать "российскую агрессию".