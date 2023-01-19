В России запатентовали спасательный корабль для космонавтов

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Изобретатели из России запатентовали специальный корабль для спасения попавших в чрезвычайную ситуацию космонавтов. Об этом говорится в документе, опубликованном Роспатентом.

Корабль сможет забирать космонавтов, летящих на Луну или другие объекты Солнечной системы, если им понадобится помощь. Это пилотируемый космический корабль многоразового использования, который будет защищён от воздействия космической радиации и мусора, говорится в документе. Кроме того, его защита позволит снизить опасность от метеоритного дождя.

Спасательный корабль будет состоять из нескольких частей, включая разгонные блоки и блок для размещения космонавтов. Их сначала выведут на околоземную орбиту, где произойдёт их сборка. Для выведения комплектующих «спасательной шлюпки» на орбиту планируется использовать российские ракета-носители «Ангара-А5» и «Протон-М».

Спасённых космонавтов разместят в специально разработанном блоке-убежище, в котором они отправятся на околоземную орбиту. Здесь космонавты переберутся на корабль «Союз» на котором вернутся на Землю.

Напомним, что в России принята программа по освоению Луны на 2021-2040 годы и такой корабль будет хорошим подспорьем для наших космонавтов, отправляющихся на спутник Земли. Главное, чтобы программа динамично шла по пути реализации без переносов сроков, как это часто бывало в ряде других случаев разработанных программ освоения космоса после распада СССР.