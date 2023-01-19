ВМС США впервые организовали ремонт двигателя самолета F/A-18E Super Hornet на борту авианосца

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Специалисты американских ВМС провели ремонт реактивного двигателя самолета морской авиации F/A-18E Super Hornet на борту развернутого в море авианосца USS George H. W. Bush. В командовании ВМС считают, что ремонт не только позволил быстро вернуть самолет в эксплуатацию, но и подтвердил саму возможность осуществления подобных работ в море, во время плавания авианосца.

Напомним, что авианосец USS George H. W. Bush с августа 2022 года находится в водах Адриатического моря. Он выполняет ряд задач, поставленных перед ним Европейским командованием США. Самолет морской авиации Super Hornet, приписанный к 136-й эскадрилье, получил повреждение двигателя во время полета 31 августа 2022 года.

Ранее при подобных повреждениях самолеты снимали с борта и доставляли на берег для проведения ремонтных работ. Но после обследования истребителя, командиры приняли решение провести ремонт на борту авианосца. Поскольку работы такого рода впервые проводились в море, потребовалось значительное время для планирования. Но все прошло удачно.

На авианосец были доставлены необходимые детали, инструменты, прибыли специалисты. В итоге работы заняли 33 дня и были сданы 9 января 2023 года. Как отметил командир авиакрыла капитан Томас Бодин, данный ремонт позволит в будущем также начать ремонтировать самолеты прямо на бортах авианосцев, что значительно сократит различные затраты на ремонтные работы.

Наша способность обслуживать и ремонтировать наши самолеты во время плавания корабля является критически важной компетенцией для ведения боевых действий

- подчеркнул офицер морской авиации США.

Теперь ВМС США продемонстрировали, что не обязательно транспортировать самолеты на берег для проведения ремонтных работ. Это значительно экономит время и деньги, позволяет более оперативно осуществлять быстрый ремонт воздушных машин.