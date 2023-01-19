Депутат бундестага Дагделен предупредила о последствиях отправки немецких танков Украине

Давление на Олафа Шольца с требованием дать Киеву немецкие танки растет, пишет депутат бундестага Севим Дагделен в статье Berliner Zeitung. Она называет уступку канцлера такому давлению бедой. США испытывают терпение России, а немцы берут на себя весь риск ответного удара.

Общественное давление с требованием послать немецкие танки на Украину растет. Этого хотят США. Но такой шаг станет исторической ошибкой.

Дискуссия о поставке танков "Леопард" на Украину набирает в Германии обороты и обретает все более опасный характер. Сторонники таких поставок вполне серьезно надеются на победу Украины в конфликте с Россией. Они не думают о том, какую реакцию вызовет в Москве отправка немецких танков Киеву. К сожалению, немецкая история в этих дебатах практически не учитывается.

При этом не нужно быть провидцем, чтобы представить себе реакцию российской общественности на использование немецких танков против России. Даже если на Украине замажут краской черные немецкие кресты на танках из ФРГ, для множества русских, потерявших своих родных во время Отечественной войны, эти знакомые с детства негативные символы будут олицетворять новый поход Германии против их страны. А значит, тот, кто выступает за отправку немецких танков на Украину, ведет дело к невероятной военной мобилизации российского общества.

Берлин хотят бросить в огонь конфликта

Несмотря на все эти доводы, сейчас сформировалась целая фаланга партий, начиная от Свободных демократов (либералов) с Зелеными и кончая ХДС/ХСС. Вся эта коалиция, не утомляя себя лишними историческими вопросами, выступает за скорейшую поставку танков. Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок даже отправилась на линию фронта под Харьковом, чтобы дать еще один импульс этому процессу. Кажется, что колеблются только сам канцлер и его социал-демократическая партия (СДПГ).

Однако председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених подчеркнул недавно, что вопрос о поставках остается открытым. Он заявил 12 января: "Никаких красных линий нет". Председатель Комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман даже предложила еще до отправки "Леопардов" начать тренировать на них украинских военных, хотя ей хорошо известно, что Научная служба бундестага предупредила о последствиях такого шага. Научная служба бундестага опасается, что комбинация из поставок вооружения и обучения украинского личного состава может означать вступление Германии в конфликт.

Другие государства НАТО также давят на правительство Германии. Великобритания заявила о намерении поставить Украине британские тяжелые танки, Польша хочет передать ей свои купленные у Германии "Леопарды". Это должно спровоцировать Германию на то, чтобы отправить собственные "Леопарды" на Украину. Польский президент Анджей Дуда даже заявил, что "решение в Польше уже принято". Разумеется, он знает, что только Берлин может дать разрешение на реэкспорт танков. Вероятно, Германию стремятся подтолкнуть именно к этому сомнительному шагу. Берлин хотят послать в огонь, чтобы окончательно разрушить германо-российские отношения и в собственных интересах втянуть его в открытую российско-германскую войну.

Опасное ограничение суверенитета Германии

Однако Олаф Шольц не хочет допустить, чтобы Германия первой попала под огонь России, — до такого безволия он еще не деградировал. И вот он прячется за "нашим трансатлантическим партнером" США. Только вместе с Соединенными Штатами, пишет американская газета Politico, он будет готов действовать. Называется даже возможный "индикатор" того состояния конфликта, при котором Германия последует за США. Этот индикатор — начало поставок тяжелых танков из США на Украину. Кроме того, Шольц, говорят, подумывает о том, чтобы, не посылая собственных танков, отбояриться разрешением другим странам НАТО произвести реэкспорт немецких танков на Украину.

Но и этот трюк не выведет Берлин из-под огня. В преддверье следующей конференции производителей вооружения, которая состоится 20 января 2023 года по инициативе США в немецком Рамштайне, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже выразил уверенность, что Берлин танки поставит. "Даже если у Германии есть некоторые рациональные аргументы, чтобы этого не делать, через некоторое время она все-таки это сделает" — так описал Кулеба ожидаемое развитие событий.

В данный момент ничто не указывает на то, что США поставят собственные танки модели "Абрамс". Они оправдываются тем, что техобслуживание этих машин в Европе будет слишком проблематичным. Газета Politico сообщает, что украинские официальные лица уговаривают правительство США "поставить хоть чуть-чуть ‘Абрамсов’". Эти символические поставки сыграют роль ледокола и заставят немцев поверить, что в поставке тяжелых танков они больше не одни.

В этих дебатах можно обнаружить опасное ограничение суверенитета Германии. Получается, что ее правительство не может принять самостоятельного решения о поставке или, наоборот, непоставке танков. Это повлечет за собой возникновение самой большой угрозы для безопасности немцев со времен Второй мировой войны. Однако США обладают достаточным влиянием и на другие страны НАТО, чтобы добиться от каждой из них желаемого результата. Это относится и к Германии.

Судя по всему, Германия должна вызвать ответный огонь России на себя

Но почему Вашингтон заинтересован в том, чтобы послать немцев в огонь конфликта с Россией? Почему правительству США так нравится "европейский вариант" с центром принятия решений в Берлине? Аргумент, что США нужны собственные военные мощности для противодействия Китаю, так же неубедителен, как и разговоры о проблемах с техобслуживанием "Абрамсов". Судя по всему, Германия должны вызвать ответный огонь России на себя. Нельзя избавиться от впечатления, что возможный ответный удар должен прийтись сначала и прежде всего по Берлину.

Таким образом США достигнут одной из своих долговременных стратегических целей: навсегда предотвратят сотрудничество между Германией и Россией.

Прусский военный теоретик Карл фон Клаузевиц как-то высказал такую мысль: "Политическое намерение — это цель, война же — только средство, и никогда нельзя мыслить средство без цели". Поставка танков сегодня — это как военные кредиты 1914 года. Так и теперь: танки — это прямой прорыв к участию в конфликте. Невозможно и думать о танковых поставках, если у вас нет перед глазами цели, а цель в нынешней ситуации одна — победа в прокси-войне НАТО на Украине против России. Но приходится думать и об ответной реакции русских. А она будет следующей: в конечном итоге западные танки доведут русских до того, что ими будет применено ядерное оружие — против Германии. Себе такой судьбы американцы не хотят, и, похоже, именно этим объясняется сдержанность Вашингтона насчет поставок собственных танков. Похоже, там принято решение принудить союзников к самопожертвованию. А если точнее, то такая работенка обычно отводится вассалам, а не союзникам.

Мы не должны идти на поводу у поджигателей конфликта

В этом скрытом намерении США угадывается новый стратегический момент в отношениях с Россией и Китаем. В рамках новой конфронтационной политики, направленной против евразийского блока РФ и КНР, Германия и Япония должны стать для США нечтом вроде пушечного мяса — фронтовыми государствами с ограниченным суверенитетом. Хофрайтеры, бербоки и штрак-циммерманы (представители Зеленых и правящей в ФРГ коалиции в целом) действуют при этом так, как будто прежде всего хотят обслуживать интересы американских концернов и США в целом.

Если исходить из идеи Маркса о том, что человеческая сущность в своей действительности есть "ансамбль всех общественных отношений", то тогда те, кто, не взирая на потери, требует продолжения борьбы с все более и более тяжелым оружием, являются отражением прямо-таки апокалиптического настроения в нашем обществе. Того настроения, которое больше не верит в истинный социальных прогресс. Того настроения, которое само вовлечено в разрушительную олигархизацию экономики и политики — при одновременном обнищании широких масс.

Севим Дагделен (Sevim Dagdelen)