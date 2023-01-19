ОАЭ намерены профинансировать разработку южнокорейского самолета ВТА MC-X

ЦАМТО, 18 января. По информации агентства Yonhap, Республика Корея и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий стратегическое сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Документ подписали 15 января в Абу-Даби представители Агентства программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) и экономического совет Tawazun, отвечающего за закупки вооружений в ОАЭ.

Кроме того, Экономический совет Tawazun (ОАЭ) и южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной разработки многоцелевого самолета военно-транспортной авиации (ВТА) нового поколения.

Документ был подписан генеральным секретарем Tawazun Тареком Аль Хосани и представителем Korea Aerospace Industries (KAI) Кан Гу Еном. Он является одним из нескольких соглашений общей стоимостью около 30 млрд. долл., подписанных во время визита в ОАЭ президента Республики Кореи Юн Сок Еля.

Сообщается, что в рамках меморандума ОАЭ намерены инвестировать 3,2 млрд. долл. в разработку компанией KAI проекта военно-транспортного самолета MC-X, о намерении реализовать который было объявлено в 2021 году.

ВВС Республики Кореи в настоящее время ведут поиск замены парку устаревших самолетов ВТА, который в основном состоит из C-130H/J "Геркулес" и CN-235.

Как заявлено, MC-X – это самолет ВТА средней грузоподъемности, который может соответствовать требованиям южнокорейских ВВС.

Проект KAI будет конкурировать на рынке с разработанным бразильской Embraer реактивным транспортом-заправщиком KC-390, который пока не собрал много заказов, поскольку данный сегмент не считается особенно привлекательным. Тем не менее, отсутствие американских преемников C-130J и C-17 оставляет A-400M единственным современным самолетом ВТА в данном сегменте рынка. При этом размеры "Атлас" делают его слишком большим и дорогостоящим для многих транспортных операций.

Договоренность о совместной разработке нового самолета ВТА следует за рядом других двусторонних соглашений в сфере ВТС. Так, ОАЭ закупили южнокорейские РСЗО K239 "Чунму" и ЗРК KM-SAM Block.2. Ряд экспертов также считают, что ОАЭ могут стать покупателем южнокорейского истребителя KF-21 Boramae, находящегося в стадии разработки.