Войти
ТАСС

Австралия направит 70 военных инструкторов для обучения украинских солдат

362
0
0
Тренировка австралийских солдат
Тренировка австралийских солдат.
Источник изображения: army.gov.au

Контингент будет дислоцирован на площадке учебной программы в Великобритании

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Австралийские солдаты примут участие в программе подготовки украинских военных: 70 военнослужащих до конца текущей недели отправятся в Великобританию, чтобы начать обучение новобранцев ВСУ, сообщил в среду министр обороны страны Ричард Марлз.

"Австралийские солдаты покинут Дарвин на этой неделе, чтобы присоединиться к подготовке украинских новобранцев. Контингент из 70 военнослужащих австралийских ВС будет дислоцирован <…> на площадке учебной программы в Великобритании", - указал глава оборонного ведомства, отметив, что австралийские военные намерены сосредоточиться на обучении солдат ВСУ "базовой тактике пехоты в городских и лесных условиях".

В своем заявлении, опубликованном на официальном сайте Минобороны, Марлз подчеркнул, что ни один сотрудник Министерства обороны Австралии "не поедет на территорию Украины в рамках этой программы".

Ранее в рамках военной помощи Австралия отправила на Украину 90 БТР Bushmaster, шесть гаубиц M777, 28 бронемашин M113, противотанковое и другое оружие. Общий объем средств, выделенных Канберрой на поддержку Киева, составил порядка 655 млн австралийских долларов ($422 млн), большая часть этой суммы - около 475 млн австралийских долларов ($306 млн ) - ушла на закупку вооружений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
M777
Похожие новости
17.01.2023
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
17.11.2022
Конфликт на Украине превратился в манну небесную для американского ВПК
28.10.2022
Австралия заявила о намерении поддерживать Украину до разрешения конфликта на ее условиях
27.10.2022
СМИ: Австралия направит в Британию военных для обучения ВСУ
20.05.2022
На каких языках говорит бог войны
16.11.2021
Кленовая армия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.01 15:51
  • 42189
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 15:40
  • 12
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой
  • 18.01 20:06
  • 3
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 18.01 19:10
  • 1
Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Космических сил США
  • 18.01 17:24
  • 1
Франция поставит ВС Украины боевые разведывательные машины AMX-10RC в течение двух месяцев
  • 18.01 17:13
  • 3
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 18.01 17:08
  • 4
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 18.01 16:53
  • 2
Президент Эстонии поддержал запуск миссии наблюдателей ЕС вдоль границы между Арменией и Азербайджаном
  • 18.01 16:53
  • 2
Шойгу призвал усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН
  • 18.01 16:25
  • 4
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 16:05
  • 0
ВСУ на северной границе с РБ готовятся оказаться в тылу российских войск способом забазирования