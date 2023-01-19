Полковник Макгрегор заявил о панике в украинских войсках из-за действий России

По мнению бывшего советника министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, ситуация на фронте "пугающая"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Украинские войска чувствуют себя брошенными, бегут с поля боя и вынуждены иметь дело с секретной полицией из-за наступления России. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор, запись выступления которого опубликована в YouTube-канале Redacted.

"Медицинское обслуживание украинских солдат не очень хорошее. Это вина не украинских докторов и медсестер, просто у них очень много работы. Очень много раненых, которых приходится транспортировать из зоны боевых действий. Наконец, есть огромное количество украинских солдат, которых заставили надеть форму, отправили на фронт с относительно небольшой подготовкой, у них нет подготовленных офицеров и сержантов. Как мы слышим из поступающих сообщений, они идут вперед, попадают под сильный огонь, они обнаруживают, что их покинули офицеры и сержанты. А затем их в целом русские разносят в клочья. Некоторые из них сдаются, некоторые покидают поле боя, но тогда им приходится иметь дело с украинской секретной полицией, которая их задерживает, а некоторых казнит. Так что ситуация очень пугающая", - сказал он, комментируя успехи российских войск в Донбассе.

Макрегор добавил, что не удивился бы, если бы украинские солдаты "двинулись на Киев, чтобы разобраться с этим режимом", который "радостно уже несколько месяцев отправляет их в мясорубку".