В Приморье морпехи ТОФ проходят подготовку с учетом опыта СВО

Занятия проводятся на полигоне Бамбурово

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Военнослужащие соединения отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье проходят обучение по основным элементам современного общевойскового боя с учетом опыта специальной военной операции. Морпехи отрабатывают огневую, медицинскую, инженерную и тактическую подготовку, сообщила в среду пресс-служба ТОФ.

"Занятия проходят на полигоне Бамбурово в Приморье, где морпехи совершенствуют навыки по целому ряду военных дисциплин, в том числе по огневой, медицинской, инженерной и тактической подготовке. <...> Военнослужащие выполняют стрельбы из автоматов Калашникова и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. В качестве мишеней используют цели, имитирующие живую силу и бронированную технику условного противника. Также личный состав сдает нормативы по метанию ручных гранат", - сообщила пресс-служба.

Уточняется, что в основу нового периода обучения заложен боевой опыт современных вооруженных конфликтов и специальной военной операции.

Перед началом боевой учебы на полигоне были введены в строй пять новых казарм и столовая для наиболее качественного обеспечения учебного процесса.

После завершения курса подготовки военнослужащие отправятся в район специальной военной операции для последующего выполнения боевых задач. В тренировках на полигоне Бамбурово, кроме впервые отправляющихся на специальную военную операцию, проходят подготовку военнослужащие морской пехоты ТОФ, прошедшие лечение и реабилитацию после полученных ранений в зоне проведения специальной военной операции.