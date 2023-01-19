Соединения РВСН в 2023 году получат более 30 современных образцов инженерной техники

Новые поступления помогут инженерным подразделениям РВСН решать задачи по инженерной разведке местности, фортификационному оборудованию объектов, позиций и районов и другие

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в текущем году получат свыше 30 современных образцов инженерной техники. Об этом сообщил журналистам начальник инженерной службы РВСН полковник Владимир Хорошунов.

"Во взаимодействии с Управлением начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ в соответствии с государственным оборонным заказом в 2023 году планируются поставки 32 современных образцов инженерной техники в соединения РВСН", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Хорошунов подчеркнул, что поступление новейшей техники поможет инженерным подразделениям РВСН качественно решать задачи по инженерной разведке местности, фортификационному оборудованию объектов, позиций и районов, а также по подготовке и содержанию маршрутов боевого патрулирования и маршрутов движения частей и подразделений.