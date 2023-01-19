Смертоносная в прошлом зенитная самоходка "Ящерица" не сильно поможет ВСУ

Источник изображения: Фото: Marko M., "РГ: Русское оружие"

Самоходные зенитные установки Praga PLDvK vz. 53/59 Jesterka ("Ящерица") замечены в Словакии на одной из автомагистралей, ведущей к украинской границе. Перебрасываемые тягачами на полуприцепах ЗСУ, вероятно, предназначены для передачи необандеровским формированиям.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", эти бронемашины были разработаны еще в конце 50-х годов чехословацкими конструкторами и долгое время считались смертоносным оружием. Они хорошо показали себя в различных локальных войнах.

В качестве шасси для них использовался автомобиль Praha V3S (6х6). Мощность дизельного двигателя - 110 л.с. Максимальная скорость 60 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Бронирование противопульное.

Источник изображения: Фото: Marko M., "РГ: Русское оружие"

Установка вооружена двумя 30-мм пушками, имеющими скорострельность до 150 выстрелов в минуту на один ствол. Начальная скорость снаряда - 1000 м/с. Дальность поражения целей - 2000 метров, высота - 3000 метров.

Боекомплект - 400 выстрелов. Боевая масса - 10 300 кг. Экипаж - пять человек: водитель, наводчик, командир и еще двое заряжающих.

По современным меркам, "Ящерицы" давно уже устарели, однако, не исключено, что на Украине их попытаются приспособить для борьбы с различными БПЛА, например дронами-камикадзе "Герань".