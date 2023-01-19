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США исчерпали все возможности остановить Россию на Украине

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Украинский флаг в разрушенном здании гимназии в Красном Лимане
Украинский флаг в разрушенном здании гимназии в Красном Лимане.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Антонюк

An Nahar: Украина будет получать еще больше помощи от США из-за превосходства России

Украинский кризис не завершится в краткосрочной перспективе из-за непримиримости сторон, пишет An Nahar. Российская армия успешно ведет боевые действия, что вызывает вопрос: какие еще рычаги давления остались у США и НАТО, помимо символических резолюций ООН и военной помощи?

Пока Владимир Путин демонстрирует мощь российской армии на Украине, члены НАТО продолжают перебирать имеющиеся в их распоряжении политические, экономические и военные рычаги. Если некоторые из них в какой-то степени эффективны (материально-техническая и информационная поддержка Киева и бойкот российского экспорта), то другие носят символический характер и могут рассматриваться как средства психологического давления (резолюции и решения Генеральной Ассамблеи ООН). В последнем случае следует учитывать степень американского влияния на организацию. Примером можно считать ее резолюцию, принятую в ноябре прошлого года и требующую от Москвы выплатить Киеву репарации. Целью было обуздать амбиции "русского медведя" на Украине, с одной стороны, и помешать ему ограничить влияние НАТО в Восточной Европе, с другой.

Возможно, один из самых важных вопросов, ответ на который поможет спрогнозировать американскую позицию касательно дальнейшей поддержки Украины, звучит следующим образом: какие еще военные рычаги остаются в арсенале Вашингтона, помимо уже оказываемой Киеву материально-технической помощи в виде поставок вооружений? Кроме того, каковы его экономические возможности после введения ограничений на российский экспорт в то время, как Москва целенаправленно налаживает торговое сотрудничество с новыми партнерами в Азии, Африке и Латинской Америке, наращивая экспорт газа и добиваясь укрепления своей валюты в результате перехода на оплату поставок в рублях? Пожалуй, получить ответ на эти вопросы нам поможет недавнее заявление первого заместителя постоянного представителя России в ООН Дмитрия Полянского. Он объяснил отказ Киева от предложенного Москвой перемирия по случаю Рождества его готовностью пожертвовать украинским народом и интересами государства ради достижения геополитических задач Запада.

Его слова позволяют сделать два важных вывода. Во-первых, военные решения киевского режима зависят от позиции Запада, в особенности Вашингтона. Во-вторых, эта позиция определяется поставленными геополитическими целями, и, следовательно, чем значимее эти цели в американской повестке дня, тем вероятнее сценарий с продолжением боевых действий и оказанием дальнейшей военной, политической, дипломатической и экономической поддержки Киеву.

Можно выделить следующие мотивы, побуждающие Вашингтон и его союзников активно опустошать свой арсенал средств в текущем конфликте.

— Стремление Вашингтона унять геополитические амбиции "русского медведя" на Украине и других бывших республик СССР. На них указывают российские военные действия на украинской территории, формирование альянсов и учения, которые Москва проводит с союзниками на востоке. Недавним примером являются прошедшие несколько дней назад совместные учения России и Белоруссии.

— Российская военная машина по мощи превосходит украинскую и даже американскую, если речь идет о конкретных вооружениях, включая гиперзвуковое ракетное оружие. Достаточно упомянуть гиперзвуковую ракету "Циркон", скорость которой в девять раз превышает скорость звука. Москва объявила об успешным испытаниях этого оружия в октябре 2021 года. Вероятно, заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 января свидетельствуют о признании вышеупомянутого превосходства, поскольку он считает опасным недооценивать возможности России в конфликте с Украиной. На это также указывает поддержка, которую администрация США оказывает киевским военным с начала кризиса. Так, последний пакет военной помощи, предоставленный Вашингтоном несколько дней назад, оценивается почти в три миллиарда долларов и включает БМП М2 Bradley, играющие большую роль в маневренных военных действиях (соответствует характеру украинского конфликта на нынешнем этапе), ракеты класса "земля-воздух", бронетранспортеры и другую боевую технику. Вдобавок ко всему, американские специалисты будут обучать украинских солдат работе с ракетными комплексами Patriot.

— Нет никаких признаков того, что украинский кризис завершится в краткосрочной перспективе, пока обе стороны демонстрируют приверженность военному решению. Россия пытается добиться освободить Донбасс и борется за признание Крыма, Запорожья, Донецка, Луганска и Херсона территориями, включенными в РФ, а Украина настаивает на обратном.

Таким образом, в ближайшие дни Киев получит еще больше поддержки от Запада, что обусловлено характером противостояния и целями вовлеченных в него акторов.

Автор: Фарис Аль-Ганами (فارس الغنامي)

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