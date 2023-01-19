Турция ответит США на их провокацию в Швеции и шантаж НАТО

Yeni Şafak: за провокацией в Швеции стоят Пентагон и террористические группировки

Войнофилы на Западе разжигают третью мировую через украинский кризис, но Турция этому препятствует, пишет Yeni Şafak. Поэтому Пентагон организовал скандальную провокацию в Швеции и шантажирует Анкару с помощью F-16. Турция не простит подобные оскорбления со стороны Запада.

Президент США Джо Байден, а также войнофилы в НАТО и Великобритании умышленно превращают украинский военный конфликт в мировую войну и планируют вовлечь в нее своих противников. Эту ситуацию зафиксировала даже газета The New York Times, при этом лидером, который не позволяет этим жаждущим крови гегемонистским державам развязать третью мировую войну, спровоцированную, как предполагается, ядерным конфликтом между Россией и США, является не кто иной, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Хотя для открытия дверей НАТО перед Финляндией и Швецией Эрдоган оговорил условия, такие как прекращение двумя странами отношений с террористической организацией Отряды народной самообороны (YPG) / Рабочей партией Курдистана и Террористической организацией фетхуллахистов (FETÖ) и в первую очередь выдача 33 террористов, ни Финляндия, ни Швеция не решают этот вопрос самостоятельно. И то, что для выдачи этих террористов Турции им необходимо получить одобрение США, вне всяких сомнений, указывает на общеизвестные истины. Игра совершенно ясна. Госдепартамент США и Пентагон, покровительствующие террористической организации РПК / YPG, задействовали эти нерегулярные вооруженные формирования с целью свержения Эрдогана и его партии в Турции.

За провокацией в Швеции стоит Пентагон

Целью является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За скандальной провокацией в Швеции против главы турецкого государства стоит непосредственно Пентагон. Приказ об этом подлом и вероломном посягательстве сторонникам YPG / РПК в министерстве иностранных дел Швеции был отдан Пентагоном, поэтому шведская полиция и разведка не вмешивались в произошедшее и лишь наблюдали со стороны. Так, на днях группа членов РПК собралась перед исторической ратушей в шведской столице и повесила на столб за ноги куклу, напоминающую президента Эрдогана. При этом шведская полиция только безучастно созерцала это. На аккаунтах в социальных сетях, связанных с РПК, были опубликованы изображения этого инцидента, а также высказывались угрозы в адрес Турции и Эрдогана. Тот факт, что шведское правительство, обещавшее "бороться с терроризмом" в рамках интеграции с НАТО, закрывает глаза на присутствие РПК в стране, вызвал бурную реакцию со стороны даже оппозиционных партий в Турции, за исключением Демократической партии народов (политическая партия в Турции, активно отстаивающая права этнических меньшинств и в особенности курдов — прим. ИноСМИ.). Лично меня больше всего поразила реакция Республиканской народной партии, опубликовавшей следующее заявление: "Решительно осуждаем попытку провокации членов вероломной террористической организации в Швеции против Турецкой Республики и ее президента. Призываем шведские власти к выполнению своих обязательств".

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг (Bekir Bozdağ) заявил: "Это нападение, направленное не только против нашего уважаемого президента, но и против Турции, турецкой нации. Призываю шведское правительство установить террористов, участвовавших в этом теракте, привлечь их к ответственности и сдержать обещание, данное Турции". Глава Управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун (Fahrettin Altun) также призвал шведские власти без дальнейших проволочек предпринять необходимые шаги против террористических организаций. "Чтобы присоединиться к НАТО, Швеция должна сдержать обещания, данные в Мадриде. Тот факт, что террористы РПК могут бросить вызов шведскому правительству в самом сердце Стокгольма, является доказательством того, что шведские власти не сделали необходимых шагов против терроризма, как утверждали", — отметил Фахреттин Алтун.

Контакты шведских министров иностранных дел и обороны с РПК / YPG в лагерях в Кандиле

При содействии Пентагона были организованы встречи министров иностранных дел и обороны Швеции, а также высокопоставленных чиновников этих ведомств с лидером YPG/ РПК Ферхатом Абди Шахином (Ferhat Abdi Şahin) и террористами в лагерях в Кандиле. 29 марта 2021 года министр иностранных дел Швеции Анн Линде (Ann Linde) провела переговоры в режиме онлайн с председателем Сирийского демократического совета Ильхамом Ахмедом (İlham Ahmed). На аккаунте в твиттере министр Линде заявила, что Сирийский демократический совет должен участвовать в переговорах о будущем Сирии и у этой структуры хорошие отношения с так называемой автономной курдской администрацией.

В статье, опубликованной на сайте шведской газеты Expressen 23 июня 2021 года за подписью Кассема Хамади (Kassem Hamadi), сообщалось, что делегация МИД Швеции посетила лагеря на северо-востоке Сирии, побеседовала с семьями ИГИЛ* из Швеции, взяла образцы ДНК и встретилась с представителями РПК / Партии "Демократический союз" (PYD).

20 апреля 2021 года состоялась видеоконференция между министром обороны Швеции Петером Хультквистом (Peter Hultqvist) и одним из лидеров РПК / YPG Ферхатом Абди Шахином. В ходе этих переговоров Хультквист констатировал готовность к сотрудничеству с PYD / YPG.

Америка шантажирует Турцию поставками F-16 при условии предоставления Финляндии и Швеции визы в НАТО

О том, что администрация Байдена добьется от конгресса США одобрения продажи F-16 Турции, сначала сообщило издание The Wall Street Journal. Источники в американском правительстве, побеседовавшие с газетой, отметили, что администрация Байдена готовится получить одобрение конгресса на продажу Турции новых истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов и продажу Греции истребителей нового поколения F-35. Чиновники в беседе с изданием подчеркнули, что одобрение конгресса зависит от одобрения Турцией членства Финляндии и Швеции в НАТО. Турция не поддастся шантажу Америки. И особенно требованию зажечь зеленый свет Финляндии и Швеции на пути к членству в НАТО взамен на предоставление F-16 Турции и предоставление предназначавшихся Турции F-35 Греции.

Высшие руководители Финляндии и Швеции в вопросе РПК / PYD и FETÖ, совершенно очевидно, подчиняются Америке и получают поддержку от нее по всем вопросам. Хотя у США есть пешки против Турции, главная проблема и борьба происходят между Турцией и США. Судя по тому что США не дадут Финляндии и Швеции добро на выдачу требуемых Турцией террористов, Турция не одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Даст бог. Для Швеции и Финляндии, которые много лет применяли эмбарго на поставки оружия Турции, питая враждебность к Анкаре, этих санкций даже мало!

Автор: Бюлент Оракоглу (Bülent Orakoğlu)

* террористическая организация, запрещенная в РФ