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ТАСС

В РВСН сообщили о начале поступления тренажеров на машины "Листва" в учебные центры

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15М107 МДР "Листва"
15М107 МДР "Листва".
Источник изображения: YouTube

Начальник инженерной службы РВСН полковник Владимир Хорошунов подчеркнул, что с учетом активного перевооружения войск на новые образцы техники стоит задача подготовки высококлассных специалистов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тренажерные комплексы на новейшие машины дистанционного разминирования "Листва" получены и освоены специалистами учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил начальник инженерной службы РВСН полковник Владимир Хорошунов.

"С поступлением в войска современных образцов вооружения и военной техники мы получили и освоили тренажеры для подготовки младших специалистов на такие образцы, как автомобильный кран КС-45719-7М, экскаватор ЭОВ-3523, машину инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), машину дистанционного разминирования (МДР) "Листва", боевую противодиверсионную машину (БПДМ) "Тайфун", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, с учетом активного перевооружения РВСН на новые образцы техники стоит задача подготовки высококлассных специалистов.

"В этом нам помогает созданная в 47-м Межвидовом региональном учебном центре тренажерная база. <…> Использование в учебном процессе данных тренажеров позволяет нам значительно сэкономить моторесурс техники, при этом без ущерба для практической подготовки младших специалистов", - подчеркнул Хорошунов. 

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