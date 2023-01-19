Президент Швейцарии исключил возможность реэкспорта оружия на Украину

Речь идет о поставках швейцарских вооружений Германии и Испании

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Швейцария не намерена в силу своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений. Такую позицию Берна подтвердил во вторник в интервью телекомпании RTS президент страны Ален Берсе.

Отвечая на вопрос о том, готово ли правительство Швейцарии разрешить Германии и Испании реэкспорт швейцарского оружия Киеву, Берсе сказал: "Мы давно занимаем стабильную позицию. Швейцария является нейтральной страной. Это страна Женевских конвенций, участвующая в процессе переговоров, государство мира, которое не экспортирует оружие в зоны конфликтов". Он пояснил, что Берн осуществил поставки вооружений "в такие страны, как Испания и Германия, с ясными правилами нереэкспорта".

В ноябре прошлого года швейцарское правительство ответило отказом на просьбу Германии разрешить реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт и Испания. Министр обороны королевства Маргарита Роблес заявила 10 января, выступая перед испанскими послами, что Швейцария не позволяет направить из Испании на Украину определенный военный материал, для поставки которого требуется согласие страны-производителя.

Вместе с тем Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, ранее поддержала санкции Евросоюза против России, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.