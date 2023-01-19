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ТАСС

В Германии нового министра обороны призвали отказаться от пророссийской позиции

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Борис Писториус
Борис Писториус.
Источник изображения: AFP 2023 / Britta Pedersen

Газета Bild напомнила, что Борис Писториус ранее подвергал критике санкции против России и указывал на то, что они наносят ущерб Германии

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Борис Писториус еще официально не заступил на пост министра обороны Германии, однако вокруг его личности уже разгорелись споры из-за позиции политика по отношению к России. Об этом пишет во вторник газета Bild.

Издание напомнило, что Писториус ранее подвергал критике санкции против Москвы, указывал на то, что они наносят ущерб Германии. "Это должно быть поводом для пересмотра санкций. Если не достигаешь цели, то нужно задаться вопросом, правильные ли были выбраны инструменты", - говорил он в интервью "Зюддойче цайтунг". Он встречался с российскими дипломатами и был членом германо-российской группы дружбы в Бундесрате. Форумом до его роспуска руководила премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг, которую неоднократно упрекали в пророссийских взглядах. Писториус уже после событий 2014 года и воссоединения Крыма с РФ выступал за активизацию сотрудничества между городами двух стран.

"Большая тревога: не назначил ли канцлер Олаф Шольц главой Бундесвера человека, который преуменьшает угрозу со стороны [президента РФ Владимира] Путина?" - пишет Bild. Она отметила, что многие члены нижнесаксонского подразделения Социал-демократической партии Германии выступали за теплые отношения с РФ. Газета напомнила, что Писториус одно время встречался с Дорис Шрёдер-Кёпф, бывшей супругой экс-канцлера Герхарда Шрёдера. В этой связи Bild отметила, что известный в ФРГ политолог Александер Рар по поводу назначения написал, что, "зная симпатию Дорис к России, можно предположить, что Писториус в отличие от многих немецких политиков не питает ненависти к России".

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Тильман Кубан призвал нового министра обороны скорректировать прежний курс в отношении РФ. "Борис Писториус должен сейчас ясно заявить о новом начале в политике по отношению к Украине и оставить в прошлом свою прежнюю прокремлевскую линию", - утверждал депутат. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Писториуса больше помогать Киеву. С его точки зрения, "значительное увеличение поставок немецкого оружия было бы лучшим ответом на прежние заявления касательно России".

Bild при этом пишет, что с началом специальной военной операции на Украине (СВО) Писториус изменил тон и подвергал критике действия Москвы. Как глава МВД Нижней Саксонии он запретил в регионе символ в поддержку СВО в виде буквы Z и резко высказывался по поводу пророссийских демонстраций в Германии. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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