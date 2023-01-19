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ТАСС

Шольц и Байден согласились, что помощь Украине нужно согласовывать

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Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Natacha Pisarenko

Стороны заявили, что поддержка Украины должна быть эффективной и продолжительной

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел во вторник телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалась ситуация на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"В центре внимания при этом находился вопрос поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. Оба лидера согласились, что эта поддержка должна быть эффективной, продолжительной и ее следует осуществлять в тесной координации", - отметил Хебештрайт.

США 6 января объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10RC.

По информации агентства Bloomberg, власти Германии на этой неделе примут решение об отправке танков Leopard Украине. 11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Украине роту танков Leopard. Как заявил на брифинге Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков. Такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки. 

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
Bradley
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