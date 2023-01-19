Белый дом отказался уточнить, намерены ли США поставить Киеву танки

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон выделил на военную и гуманитарную помощь Украине больше средств, чем любая другая страна

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге во вторник отказалась уточнить, намерены ли Соединенные Штаты поставить Украине танки, однако отметила, что Вашингтон поддерживает поставки своими союзниками любой военной помощи Киеву.

"Конечно, я не намерена делать отсюда какие-либо объявления, но мы будем с украинцами до тех пор, пока они будут защищаться", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности передачи Киеву американских танков.

"Мы не любим говорить нашим союзникам, что они должны или не должны делать. Применительно к Украине мы являемся с ними партнерами, партнерами <...> в вопросе того, как нам продолжать оказывать помощь Украине <...>, но, конечно, это не то, в чем мы будем [ими] руководить", - добавила Жан-Пьер, когда ее попросили прокомментировать планы Великобритании передать Украине танки Challenger 2. При этом пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Вашингтон выделил на военную и гуманитарную помощь Украине больше средств, чем любая другая страна, и на постоянной основе обсуждает с Киевом его потребности. "Мы намерены продолжать это вместе с нашими партнерами и союзниками", - добавила Жан-Пьер.

Позднее она отметила, что президент США Джо Байден считает, что каждая страна сама должна принимать решения о том, какие именно вооружения она может передать Украине. "К примеру, мы приветствуем недавнее заявление Германии о том, что она направит на Украину боевые машины пехоты и батарею ПВО Patriot. Мы также поддерживаем решение Великобритании <...> передать Украине танки Challenger. <...> С точки зрения поддержки Украины мы видели невероятное единение стран всего мира", - подытожила Жан-Пьер.

14 января канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что Лондон передаст украинским властям 14 танков Challenger 2. В понедельник глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что в новый пакет помощи войдут более ста единиц бронированной техники, включая бронетранспортеры Bulldog. Лондон призывает своих союзников также нарастить поставки тяжелой военной техники Украине.

США 6 января объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.