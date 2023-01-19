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ТАСС

Главком ВС Украины рассказал американскому коллеге о необходимой Киеву помощи

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Источник изображения: © PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Валерий Залужный и Марк Милли "обменялись прогнозами и оценками" относительно текущей ситуации вокруг спецоперации, уточнил официальный представитель КНШ ВС США полковник Дэвид Батлер

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что рассказал о потребностях ВСУ в помощи в ходе состоявшейся во вторник в Польше его первой очной встречи с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Польше состоялась моя первая личная встреча с председателем Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли", - сообщил Залужный. "Обозначил насущные потребности Вооруженных сил Украины", - добавил он.

Ранее официальный представитель КНШ ВС США полковник Дэвид Батлер сообщил, что генерал Милли обсудил во вторник в Польше с генералом Залужным ход российской специальной военной операции. По словам Батлера, Милли и Залужный "обменялись прогнозами и оценками" относительно текущей ситуации вокруг спецоперации. В понедельник Милли посетил два места подготовки украинских военных в Германии, сообщила газета The Washington Post. 

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
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