Роскосмос может получить 100% акций системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

В пояснительной записке к указу президента говорится, что передача акций в Роскосмос позволит ускорить процесс коммерциализации продуктов госкорпорации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Государственная корпорация "Роскосмос" может стать стопроцентным владельцем акций АО "ГЛОНАСС" - оператора системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом говорится в соответствующем проекте указа президента России, который опубликован во вторник на сайте проектов нормативных правовых актов.

"Проект указа предусматривает передачу Госкорпорации "Роскосмос" 100% акций акционерного общества "ГЛОНАСС" (далее - АО "ГЛОНАСС") в целях качественной трансформации общества в условиях изменившейся конъюнктуры рынка. На текущую дату 100% акций АО "ГЛОНАСС" находятся в федеральной собственности. <...>. Передача акций в Роскосмос позволит ускорить процесс коммерциализации продуктов госкорпорации. Обладая квалификацией и необходимым опытом АО "ГЛОНАСС" способно стать оператором экосистемы продуктов и сервисов, созданных Роскосмосом и создаваемых АО "ГЛОНАСС", обеспечивающей подбор и предоставление оптимального для потребителя набора продуктов и услуг "под ключ", - говорится в пояснительной записке к указу президента.

В документе также отмечается, что с 2018 года АО "ГЛОНАСС" обеспечивает развитие и эксплуатацию ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" без использования бюджетных средств России, то есть полностью за счет собственных средств. Ежегодная стоимость эксплуатации и развития ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" составляет порядка 1,5 млрд рублей. Выручка оператора зависит от авторынка России, который упал более чем 60,8% в 2022 году и может просесть еще на 10-20% в 2023 году.

Там также указывается, что в течение 2022 года АО "ГЛОНАСС" обеспечило готовность к переориентации своей деятельности в сторону направлений, традиционных для Роскосмоса: предоставления услуг высокоточной навигации, высокоточного позиционирования и дифференциальной коррекции, комплексных спутниковых информационных услуг, а также развития систем геодезического обеспечения.