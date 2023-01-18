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Техкульт

Разработан российский дрон-охотник за БПЛА и радиоэлектронными средствами

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Разработан российский дрон-охотник за БПЛА

Специалистами Московского пограничного института создан и уже запатентован дрон, имеющий на борту электромагнитный генератор, позволяющий поражать другие беспилотники, а также радиоэлектронные системы противника. Кроме того, утверждается, что новинка способна бороться и с отрядом дронов.

Аппарат, помещаемый в транспортно-пусковые контейнеры, выполнен в цилиндрическом корпусе, в который убираются рули и складные крылья. При этом он состоит непосредственно из самого беспилотника и специального снаряда, включающего генератор ЭМ импульсов с интегрированной системой удаленного подрыва. Кроме того, дрон наделили обычной и ИК камерами сверху и снизу, на складных крыльях расположены солнечные панели, внутри расположились система по обеспечению связи и управления, модуль навигации ГЛОНАСС, аккумуляторная батарея, парашют, также электродвигатель с винтом из складывающихся лопастей. В тыльной части предусмотрено размещение разгонного блока на твердом топливе. На место применения БПЛА будет доставляться в сложенном положении в транспортно-пусковом контейнере. После запуска, достигнув заданной высоты, происходит отделение блока разгона, дрон раскладывает крылья и продолжает движение за счет использования энергии, получаемой от батареи, а также вырабатываемой солнечными панелями. Приближаясь на определенное расстояние к заданному объекту дрон осуществляет подрыв носимого генератора ЭМ импульсов, вызывая мощное электромагнитное излучение, которое приводит к выводу из строя радиоэлектронных средств и, в качестве «бонуса», поражение элементами взорвавшегося ЭМ генератора.

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  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
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