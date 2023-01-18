Войти
Ростех

Ростех разрабатывает СВЧ-устройства для организации космической связи по всей России

187
0
0

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начинает разработку мощных ламп бегущей волны для наземных систем космической связи, которые обеспечат цифровое телевещание, высокоскоростной доступ в интернет, услуги проводной и мобильной связи по всей стране. Создание опытных образцов новых устройств и проведение испытаний запланировано на 2024 год.

Лампы бегущей волны являются одними из ключевых элементов наземных станций спутниковой связи. Они выполняют роль усилителей мощности сверхвысокочастотной радиоволны, которые позволяют увеличить расстояние доставки радиосигнала. Эти приборы способны усилить мощность сигнала в сотни тысяч раз и имеют длительный срок эксплуатации.

В рамках проекта планируется создать два типа ламп бегущей волны – C- и Ku- диапазонов с выходной мощностью в режиме насыщения до 700 Вт и воздушным охлаждением прибора. На базе этих устройств в дальнейшем можно будет создавать приборы с еще более высокими уровнями мощности, а также в смежных диапазонах.

Разработку ведет предприятие холдинга «Росэлектроника» – НПП «Алмаз». Проект реализуется при поддержке Минпромторга России.

«В рамках проекта «Цифровая Россия» планируется создание высокотехнологичной инфраструктуры для цифровизации страны. Для обеспечения качественной связи потребуется запуск большого количества коммуникационных спутников и создание наземных станций космической связи. Лампы бегущей волны с увеличенной мощностью позволят решить стоящие сегодня задачи, а также сформируют технологический задел для дальнейшего развития СВЧ-приборов данного типа. Серийное производство устройств мы планируем запустить в 2025 году после прохождения всего цикла испытаний», – сказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

НПП «Алмаз» в составе «Росэлектроники» разрабатывает и серийно выпускает сверхвысокочастотные приборы и другие изделия для телекоммуникационного оборудования, которое входит в состав авиационных и космических аппаратов, а также систем наземного и морского базирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз НПП
Минпромторг РФ
Ростех
Росэлектроника
Похожие новости
16.09.2019
Ставка на лидерство
02.09.2019
"Росэлектроника" представила новое бортовое оборудование для отечественных спутников
14.08.2017
"Созвездие" передают в частные руки
20.09.2016
«Микроэлектроника 2016» соберет около 100 российских разработчиков
05.08.2014
Росэлектроника вложила в программу инновационного развития 23 млрд. руб.
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 07:51
  • 42046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.01 05:05
  • 7
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 18.01 02:02
  • 1
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 01:58
  • 3
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 17.01 18:52
  • 1
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет
  • 17.01 18:02
  • 1
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
  • 17.01 17:57
  • 1
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW
  • 17.01 17:53
  • 1
Захват Соледара российскими войсками доказывает провал тактики НАТО
  • 17.01 17:34
  • 0
Еще немного об освобождении Соледара от боевиков ВСУ
  • 17.01 17:33
  • 0
ВЭФ в Давосе: война с Россией до последнего украинца, а затем поляка и литовца
  • 17.01 17:17
  • 1
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
  • 17.01 16:54
  • 3
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 16:51
  • 1
Тодд: противостояние продлится пять лет и завершится победой России
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52