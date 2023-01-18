Ростех разрабатывает СВЧ-устройства для организации космической связи по всей России

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начинает разработку мощных ламп бегущей волны для наземных систем космической связи, которые обеспечат цифровое телевещание, высокоскоростной доступ в интернет, услуги проводной и мобильной связи по всей стране. Создание опытных образцов новых устройств и проведение испытаний запланировано на 2024 год.

Лампы бегущей волны являются одними из ключевых элементов наземных станций спутниковой связи. Они выполняют роль усилителей мощности сверхвысокочастотной радиоволны, которые позволяют увеличить расстояние доставки радиосигнала. Эти приборы способны усилить мощность сигнала в сотни тысяч раз и имеют длительный срок эксплуатации.

В рамках проекта планируется создать два типа ламп бегущей волны – C- и Ku- диапазонов с выходной мощностью в режиме насыщения до 700 Вт и воздушным охлаждением прибора. На базе этих устройств в дальнейшем можно будет создавать приборы с еще более высокими уровнями мощности, а также в смежных диапазонах.

Разработку ведет предприятие холдинга «Росэлектроника» – НПП «Алмаз». Проект реализуется при поддержке Минпромторга России.

«В рамках проекта «Цифровая Россия» планируется создание высокотехнологичной инфраструктуры для цифровизации страны. Для обеспечения качественной связи потребуется запуск большого количества коммуникационных спутников и создание наземных станций космической связи. Лампы бегущей волны с увеличенной мощностью позволят решить стоящие сегодня задачи, а также сформируют технологический задел для дальнейшего развития СВЧ-приборов данного типа. Серийное производство устройств мы планируем запустить в 2025 году после прохождения всего цикла испытаний», – сказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

НПП «Алмаз» в составе «Росэлектроники» разрабатывает и серийно выпускает сверхвысокочастотные приборы и другие изделия для телекоммуникационного оборудования, которое входит в состав авиационных и космических аппаратов, а также систем наземного и морского базирования.