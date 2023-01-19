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РИА Новости

Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"

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Военнослужащие ВС РФ на учениях ОДКБ "Рубеж-2021" на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии
Военнослужащие ВС РФ на учениях ОДКБ "Рубеж-2021" на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Многие штатные и организационные формы в российской армии необходимо пересмотреть, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Алексей Чадаев.

Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, будут осуществлены в период с 2023 по 2026 год, сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам совещания, проведенного главой ведомства Сергеем Шойгу.

Увеличение численности армии будет синхронизировано с поставками вооружений, строительством инфраструктуры и обеспечением войск, отметил министр в ходе совещания.

Так, будут созданы два межвидовых стратегических объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа. Помимо этого, будет сформирован армейский корпус в Карелии и "самодостаточные группировки войск" на территории новых субъектов РФ. Будет усилена боевая составляющая ВКС, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.

В эфире радио Sputnik политолог Алексей Чадаев высказал мнение, что последние события показали необходимость изменений.

"Наша армия, особенно после реформ 15-летней давности, была во многом "перезаточена" – она или про глобальную ядерную войну, которой, будем надеяться, не будет, или про небольшие локальные конфликты. То есть конфликты, с которыми вполне справится достаточно ограниченный экспедиционный корпус, который можно отправить в места боевых действий, и он там все порешает. В принципе, все конфликты последних лет, будь то грузинская война, сирийская война – они этому критерию соответствовали. А сейчас случилось нечто другое, и довольно быстро стало ясно, что какой бы качественной и профессиональной армия ни была, вас могут начать давить числом. Чтобы такого не было, многие штатные, структурные, организационные формы необходимо пересмотреть", – считает Чадаев.

Изменения, которые будут происходить в российской армии, позволят обеспечить мирное будущее для страны, уверен он.

"Чем лучше мы будем готовы к отражению угроз, тем меньше риск, что эти угрозы реализуются", – добавил политолог.

Эфир программы с участием Алексея Чадаева слушайте здесь.

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2 комментария
№1
19.01.2023 10:39
Цитата, q
А сейчас случилось нечто другое, и довольно быстро стало ясно, что какой бы качественной и профессиональной армия ни была, вас могут начать давить числом. Чтобы такого не было, многие штатные, структурные, организационные формы необходимо пересмотреть", – считает Чадаев.  

Чтоб такого не было, глупо в ответ тоже заваливать мясом противника. Надо всю армию готовить как вагнеровцев, но вооружать не Т-72Б3М и БМП-2 пусть даже с "Бережком", а сетецентрические Т-14, Т-15 и самолёты должны быть Су-57 с новыми боеприпасами, дроны-стелсы, способные действовать в условиях противодействия ПВО, арта в виде "Коалиции-СВ", кочующие миномёты в виде "Флоксов" и "Дроков". Многочисленная спутниковая группировка должна обеспечивать, дополнять дроны в сетецентричности для связи, разведки и целеуказания.

Миллионной армии по уши хватило бы, если там служат специалисты очень высокого уровня и все они оснащены лучшими образцами техники. Пусть будет в полтора раза меньше людей, но платите им в полтора раза больше и готовьте в 10 раз лучше. Отменяйте плац совсем, ну может кроме кремлёвского полка, прочий бред, никак не влияющий в положительную сторону на уровень боеготовности, а скорее даже снижающие. Парады должны быть раз в 5 лет и не в трёх десятках городов, а только в Москве.
+1
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№2
19.01.2023 14:17
Очередной горе эксперт. Для серьезных войн нужно современное вооружение, а не численность.
Увеличить армию на 500 тыс, а вместе с обслуживающим персоналом будет под полтора ляма, это уменьшить закупку современного вооружения  почти ан 10 ярдов и подорвать экономику изъятием рабочей силы.
У престарелого Шойгу и генералов только один вектор реформ- сделать как в СССР.
Шойгу продолжает развал армии
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