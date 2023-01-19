Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"

Многие штатные и организационные формы в российской армии необходимо пересмотреть, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Алексей Чадаев.
Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, будут осуществлены в период с 2023 по 2026 год, сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам совещания, проведенного главой ведомства Сергеем Шойгу.
Увеличение численности армии будет синхронизировано с поставками вооружений, строительством инфраструктуры и обеспечением войск, отметил министр в ходе совещания.
Так, будут созданы два межвидовых стратегических объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа. Помимо этого, будет сформирован армейский корпус в Карелии и "самодостаточные группировки войск" на территории новых субъектов РФ. Будет усилена боевая составляющая ВКС, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.
В эфире радио Sputnik политолог Алексей Чадаев высказал мнение, что последние события показали необходимость изменений.
Изменения, которые будут происходить в российской армии, позволят обеспечить мирное будущее для страны, уверен он.
Эфир программы с участием Алексея Чадаева слушайте здесь.