Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"

Многие штатные и организационные формы в российской армии необходимо пересмотреть, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Алексей Чадаев.

Масштабные изменения в российской армии, в частности, увеличение ее численности до 1,5 миллиона человек, будут осуществлены в период с 2023 по 2026 год, сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам совещания, проведенного главой ведомства Сергеем Шойгу.

Увеличение численности армии будет синхронизировано с поставками вооружений, строительством инфраструктуры и обеспечением войск, отметил министр в ходе совещания.

Так, будут созданы два межвидовых стратегических объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа. Помимо этого, будет сформирован армейский корпус в Карелии и "самодостаточные группировки войск" на территории новых субъектов РФ. Будет усилена боевая составляющая ВКС, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.

В эфире радио Sputnik политолог Алексей Чадаев высказал мнение, что последние события показали необходимость изменений.

"Наша армия, особенно после реформ 15-летней давности, была во многом "перезаточена" – она или про глобальную ядерную войну, которой, будем надеяться, не будет, или про небольшие локальные конфликты. То есть конфликты, с которыми вполне справится достаточно ограниченный экспедиционный корпус, который можно отправить в места боевых действий, и он там все порешает. В принципе, все конфликты последних лет, будь то грузинская война, сирийская война – они этому критерию соответствовали. А сейчас случилось нечто другое, и довольно быстро стало ясно, что какой бы качественной и профессиональной армия ни была, вас могут начать давить числом. Чтобы такого не было, многие штатные, структурные, организационные формы необходимо пересмотреть", – считает Чадаев.

Изменения, которые будут происходить в российской армии, позволят обеспечить мирное будущее для страны, уверен он.

"Чем лучше мы будем готовы к отражению угроз, тем меньше риск, что эти угрозы реализуются", – добавил политолог.

Эфир программы с участием Алексея Чадаева слушайте здесь.