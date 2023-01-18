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Средне-Невский судостроительный завод разработает и внедрит в производство новые образцы спасательных шлюпок

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шлюпка
шлюпка.
Источник изображения: ОСК

Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) выиграл конкурс Минпромторга РФ на получение субсидии на разработку и внедрение в серийное производство спасательных шлюпок для гражданских, в т.ч. атомно-ледокольных, судов.

По условиям конкурса СНСЗ разработает и произведет опытные образцы спасательных и дежурных шлюпок вместимостью от 16 до 65 и от 6 до 15 человек соответственно. Серийное производство начнется в 2025 г. Плавательные средства должны быть изготовлены из трудногорючего стеклопластика и выдерживать температуры от -40 до +45ᵒС. Для их спуска на воду также будут разработаны спусковые устройства.

Контрактом предусмотрена разработка пяти типов шлюпок открытого и закрытого исполнений. Ими будут укомплектованы атомные ледоколы, танкеры, сухогрузы, промысловые и вспомогательные суда, буровые платформы. На большинстве опытных образцов будут установлены дизельные двигатели. При этом скоростная шлюпка сможет развивать скорость не менее 20 узлов с экипажем из трех человек.

Спасательное оборудование будет изготовлено с помощью технологии вакуумной инфузии, что существенно улучшает соотношение веса и прочности композитных материалов. Шлюпки при переворачивании смогут сами восстанавливаться на ровный киль и даже при полном заполнении водой будут удерживаться на плаву.

Генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо отметил значимость проекта с точки зрения импортозамещения в судостроительной промышленности:

«До недавнего времени на строящихся судах и морских платформах устанавливалось преимущественно импортное спасательное оборудование. Изменение этой практики – хороший тренд. Перед нами стоит амбициозная задача: в течение двух лет подготовить и внедрить в серийное производство современные спасательные средства, которые по своим характеристикам не будут уступать зарубежным аналогам».

Санкт-Петербург © Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
СНСЗ
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