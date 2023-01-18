На судоверфи «Звезда» введен в эксплуатацию трубообрабатывающий цех

На судостроительном комплексе «Звезда» введен в эксплуатацию трубообрабатывающий цех площадью более 7 тысяч квадратных метров.

Производственные мощности нового объекта - 13 тысяч тонн металла в год. Здесь будут производить трубы из углеродистых и высококачественных нержавеющих сталей, а также медно-никелевых сплавов для танкеров ледового класса типа «Афрамакс» и судов обслуживающего флота ледового класса

Трубообрабатывающий цех комплекса «Звезда». Источник: sskzvezda.ru

Трубообрабатывающий цех является важным звеном технологического процесса строительства судов. Новая производственная площадка позволяет не только повысить скорость и эффективность формирования корпуса будущего судна, но и увеличить процент его локализации. Цех имеет высочайший класс автоматизации и роботизации.

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

На сегодняшний день в портфеле ССК «Звезда» свыше 60 заказов, в том числе, атомный ледокол проекта «Лидер», танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения. 3 танкера типа «Афрамакс» уже переданы своим заказчикам АО «Роснефтефлот» и ПАО «Совкомфлот». Сейчас в цехах и на стапеле предприятия ведётся строительство ещё четырех танкеров типа «Афрамакс».

ССК «Звезда»