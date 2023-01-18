Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

Канцлер Германии заявил, что его страна ведет дискуссии "с союзниками, друзьями, Соединенными Штатами, как лучше поступить"

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе не дал прямого ответа на вопрос о том, разрешит ли его страна поставки своих танков Leopard на Украину.

"Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации", - сказал он о перспективах передачи бронетехники властям в Киеве.

"Мы обсуждаем с нашими союзниками, друзьями, Соединенными Штатами, как лучше поступить. Однако они (переговоры - прим. ТАСС) непубличные", - добавил Шольц.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Германии на неделе примут решение об отправке танков Leopard Украине. По данным агентства, скорее всего, оно будет положительным. 11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Украине роту танков Leopard. Как заявил на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков. Такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки.