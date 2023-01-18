Удар из пучины. «Посейдон» готов к работе

ТАСС: для подводной лодки «Белгород» изготовили первый боекомплект торпед «Посейдон»

Изготовление первого боекомплекта беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» для атомной подводной лодки «Белгород» завершено, сообщил источник ТАСС. Также агентство ранее сообщало, что экипаж подлодки "Белгород" завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды "Посейдон". Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок рассказывает об особенностях этого проекта.

Завершено изготовление первого боекомплекта беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» для атомной подводной лодки «Белгород». Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, первые раздельные испытания основных узлов «Посейдона» прошли успешно.

Как ранее писала «Газета.Ru», гигантская самоходная торпеда, также известная как «Статус-6» и имеющая кодовое обозначение НАТО Kanyon, оснащена ядерной силовой установкой и термоядерным боевым зарядом.

2М39 «Посейдон» представляет собой полностью роботизированную быстроходную (до 200 км/час) глубоководную малозаметную атомную подводную лодку миниатюрных размеров (диаметр 1,8 м, длина 20 м, вес - около 100 т). «Посейдон» является самой большой торпедой в мире, он тяжелее стандартной в 30 раз.

«Посейдон» настолько большой, что его могут перевозить только специально переоборудованные субмарины. К таковым относится атомная подводная лодка К-329 «Белгород» - пока единственный представитель проекта 09852.

Как ранее писала «Газета.Ru», «торпеда Судного дня», как еще называют «Посейдон», имеет фактически неограниченную дальность действия. Разработчики системы - «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ОАО «ЦКБ МТ «Рубин») и Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Николая Исанина (АО «СПМБМ «Малахит»). В государственных контрактах проект фигурирует под названием «Цефалопод» (от лат. Cephalopoda - «Спрут»).

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» будет представлять серьезную опасность для прибрежных городов США, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Российское Министерство обороны называет его многоцелевым оружием и утверждает, что этот аппарат можно будет применять против авианосных ударных групп ВМС США.

Атомная подводная лодка «Белгород» - носитель самоходных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон» - послужит для отработки боевого применения данного типа вооружения, а также для получения опыта эксплуатации подобных лодок-носителей в ВМФ России. К серийному производству и развертыванию на флотах планируется уже откорректированный проект субмарины на основе этой АПЛ.

Атомная подводная лодка «Белгород» проекта 09852, спущенная на воду 23 апреля 2019 года, оснащена шестью аппаратами «Посейдон». Творческое развитие «Белгорода» - АПЛ «Хабаровск».

Конструкция субмарины классическая - двухкорпусная. Главная энергетическая установка субмарины ядерная, вероятно, с водо-водяным реактором мощностью до 190 МВт. «Хабаровск» будет оснащен водометным движителем, который устанавливают на все новые подлодки российского флота. Такое решение свидетельствует о желании разработчиков снизить шумность субмарины до минимально возможного уровня.

Предположительно, численность экипажа субмарины составит около 100 чел. Другие характеристики корабля выглядят следующим образом: длина корабля - около 113 м; ширина - более 12 м; диаметр корпуса - около 10 м. Подводное водоизмещение субмарины - около 10 тыс. т. Скорость подводного хода «Хабаровска» - до 32 узлов. Дальность плавания - неограниченная. Рабочая глубина погружения - не более 500 м. Автономность - 90-120 суток.

Что касается вооружения «Хабаровска», то субмарина, как и «Белгород», оснащена шестью пусковыми установками 2П39 самоходных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон». Есть основания полагать, что АПЛ в целях самообороны вооружена некоторым количеством обычных торпедных аппаратов калибра 533 мм. Помимо этого, есть данные, что «Хабаровск» получит и ракеты «Калибр-ПЛ», и гиперзвуковые «Цирконы», а также комплекс «Пакет-ПЛ», устанавливаемый на РПК СН «Борей-М». Он позволяет подлодке отразить удар торпед противника и уйти невредимой.

Западу, безусловно, понадобится время для создания нового оружия, способного осуществлять перехват «Посейдонов». Скорость и глубина погружения этого аппарата делают его практически неуязвимым для нынешнего поколения современных торпед.

Возможно, догнать «Посейдон» сумеет американская дистанционно управляемая торпеда большой дальности Mk.48 ADCAP и торпеда ВМС Британии Spearfish. Но тактико-технические характеристики российского аппарата снижают такую вероятность.

10 января этого года экипаж К-329 «Белгород» проекта 09852 завершил серию бросковых испытаний макета ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня».

Михаил Ходаренок