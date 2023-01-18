Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России

Шойгу сообщил, какие масштабные изменения в ВС РФ произойдут с 2023 по 2026 год

Министр обороны Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции провел совещание об увеличении численности Вооруженных Сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщило военное ведомство. По словам министра, необходимо создать два новых военных округа, переформатировать ряд воинских соединений, а часть - создать с нуля. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение численности ВС связано с прокси-войной, которую западные страны ведут против России. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Шойгу в рамках работы объединенной группировки войск, участвующей в СВО на Украине, провел совещание со своими заместителями, главнокомандующими видами Вооруженных сил России, посвященное увеличению численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, сообщило военное ведомство.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных Сил»,

- приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны.

По его словам, все мероприятия по увеличению численности Вооруженных сил должны быть объединены в комплексный план, синхронизированы со строительством инфраструктуры для размещения войск и со сроками поставок вооружения, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

Структурные изменения

По словам министра, обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил.

В связи с этим он поручил создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов РФ.

Также, по его словам, должен быть сформирован армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии (ДШД) в ВДВ. Кроме того, необходимо переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном (ЗВО), Центральном (ЦВО), Восточном (ВВО) военных округах, а также на Северном флоте (СФ).

Отдельно министр подчеркнул необходимость усилить боевую составляющую Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

По его словам, изменения в Вооруженных силах будут проводиться в 2003-2006 годах и потребуют от заместителей министра обороны, главнокомандующих видами ВС и командующих военными округами «принятия соответствующих компетентных решений».

«Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ (вооружения, военная и специальная техника - «Газета.Ru») и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск», - отметил он.

Кроме того, по его словам, необходимо увеличить объемы подготовки специалистов в учебных центрах ВС в связи с возросшей потребностью войск за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых. Также, отметил он, необходимо «определить объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны».

Пояснение Кремля

Ситуацию с крупными изменениями в российской армии прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, данная необходимость вызвана действиями западных стран.

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны вот такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае Министерство обороны выполняет свою роль», - сказал Песков.

Также Песков рассказал, откуда распространяются слухи о начале новой волны частичной мобилизации.

"Ее там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент (Владимир) Путин на этот счет", - отметил он.

На прошлой неделе Песков сообщал, что российские власти не готовят возобновление мобилизационных мероприятий.

Декабрьские предложения

21 декабря 2022 года Шойгу на военной коллегии Минобороны с участием президента предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст - до 30 лет. Также он предложил обеспечить возможность гражданам по своему желанию поступать на службу по контракту с первого дня прихода в армию. О сроках утверждения нововведений Шойгу не сообщил. Позже Песков сообщил, что Путин концептуально поддержал предложение министра обороны.

В связи с этим глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в разговоре с РБК, что смешанный вариант призыва в армию перед переходом к новым возрастным планкам является одним из вариантов, однако финальное решение за Минобороны.

Ранее в интервью «Парламентской газете» он заявил, что переход на новую систему может начаться весной 2023 года, и первое время призывать будут граждан с 18 до 30 лет.

Также на коллегии 21 декабря Шойгу предложил создать Московский и Ленинградский военные округа в связи со «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции». В связи с этим же он также предложил, сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях и создать армейский корпус в Карелии. Тогда же он заявил о необходимости переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в ЗВО, ЦВО, ВВО и на СФ, а в ВДВ сформировать две ДШД.

Михаил Родионов