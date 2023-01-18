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ТАСС

В Ростехе сообщили о наращивании темпов поставок вооружений

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Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

Речь идет о "Высокоточных комплексах", "Вертолетах России", ОАК, ОДК, концерне "Уралвагонзавод" и других холдингах, задействованных в выполнении задач гособоронзаказа

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Предприятия, входящий в контур госкорпорации "Ростех", перешли на особый режим работы, за счет этого удалось серьезно нарастить темпы поставок вооружений в войска, по ряду позиций - в разы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Ростехе.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса, входящие в Ростех, еще с прошлого года перешли на особый режим труда, заводы работают практически круглосуточно. <..> Благодаря этому серьезно выросли темпы поставок вооружений в войска, по ряду позиций - в разы", - сказали в Ростехе.

Там отметили, что речь идет о "Высокоточных комплексах", "Вертолетах России", ОАК, ОДК, концерне "Уралвагонзавод" и других холдингах, задействованных в выполнении задач гособоронзаказа.

Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс страны за последний год набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Он отметил, что предприятия ОПК работают в несколько смен, некоторые - практически круглосуточно. Глава государства поблагодарил всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряженный, ответственный труд. 

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Компании
ОАК
ОДК УК
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Уралвагонзавод
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Путин Владимир
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