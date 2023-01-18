Два Ту-160 ВКС РФ выполнили патрулирование над водами Северного Ледовитого океана

Продолжительность полета составила более 10 часов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России провели патрулирование над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана", - сказали в ведомстве. По данным Минобороны РФ, продолжительность полета составила более 10 часов.

Там также отметили, что летчики дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Черного и Балтийского морей, Северной Атлантики и Тихого океана. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.