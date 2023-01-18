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ТАСС

Космонавты на МКС провели тренировку по ручному спуску на Землю

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Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС Дмитрий Петелин
Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Анна Кикина/ ТАСС, МКС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил, что это штатная тренировка, которую обычно проводят в середине экспедиции с использованием бортового тренажера для сохранения навыка

МКС, 17 января. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели плановую тренировку по ручному управляемому спуску пилотируемого корабля, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, это штатная тренировка, которая обычно проводится в середине экспедиции с использованием бортового тренажера (программы-симулятора на ноутбуке) для сохранения навыка. Инструктаж с Земли проводил ведущий специалист Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина по подготовке космонавтов Игнат Игнатов.

"Сначала были теоретические вводные, как необходимо работать с учетом особенностей корабля "Союз МС-22". После прибытия "Союза МС-23" пройдет еще одна тренировка", - добавил Петелин.

Госкомиссия 11 января приняла решение продлить миссию космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио из-за повреждения радиатора корабля "Союз МС-22".

После анализа ситуации было принято решение спустить поврежденный корабль в беспилотном режиме, а экипаж вернуть на корабле "Союз МС-23", запуск которого запланирован на 20 февраля.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. В настоящее время в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
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