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РИА Новости

Песков рассказал, чем вызвана необходимость увеличения численности армии

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Призывники на перроне железнодорожного вокзала
Призывники на перроне железнодорожного вокзала.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Песков: увеличение численности армии России связано с прокси-войной Запада против Москвы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Увеличение численности военнослужащих российской армии до 1,5 миллиона человек вызвано действиями Запада, безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны вот такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае Министерство обороны выполняет свою роль", — сказал Песков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы объединенной группировки войск в спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами ВС России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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