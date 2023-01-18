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ЦАМТО

Глава Минобороны Болгарии Стоянов опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72

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Танки Т-72 ВС Болгарии
Танки Т-72 ВС Болгарии.
Источник изображения: sofiaglobe.com

ЦАМТО, 17 января. Министр обороны Болгарии Димитр Стоянов опроверг информацию о продаже Украине танков Т-72. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

В военном ведомстве продолжают комментировать публикацию агентства Блумберг, в которой перечислялось, какую военную помощь Киев получил от западных союзников. Болгария называлась среди поставщиков Киеву самолетов Су-25 и танков Т-72. Информация о передаче Су-25 была опровергнута болгарским Минобороны накануне.

"За последний год Министерство обороны никому не продавало танки Т-72. Они являются собственностью болгарской армии и находятся в наших формированиях. В решении Народного собрания (парламента) четко сказано, что можно экспортировать для помощи Украине – стрелковое оружие и оборудование. Мы не экспортировали ни Т-72, ни комплексы С-300, ни МиГ-29, ни Су-25", – заявил министр.

По его словам, стоимость военного оборудования предоставленного Украине, подлежат возмещению из Европейского фонда. На данный момент эта сумма не может быть указана. Гуманитарная помощь со стороны болгарского Минобороны Украине, включающая каски, бронежилеты, аптечки и одежду, составляет около 7 млн. левов (5,5 млн. долл.), добавил Д.Стоянов.

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Страны
Болгария
Украина
Продукция
С-300
Су-25
Т-72
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