Кадыров назвал заявления экс-командующего Сухопутными войсками ВС РФ генерала Болдырева пустой болтовнёй

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в своём интервью министру информации и печати Чечни, назвал заявления экс-командующего сухопутными войсками России, генерала Владимира Болдырева пустой болтовнёй. Таким образом, Кадыров прокомментировал слова военного о том, что некорректно было обрушиваться с критикой на генерал-полковника Александра Лапина.
Вот, как высказывался по этому поводу чеченский лидер:
В связи с этим Кадыров вспомнил и про события 2004-го года, в бытность Болдырева командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Как пояснил лидер ЧР, тогда чеченским боевикам удалось пробраться в Назрань и забрать оттуда оружие. После этого, по его словам, генерала понизили в должности, а затем перевели в штаб сухопутных войск.
Отметим, что поводом для критики Александра Лапина со стороны главы Чеченской Республики стали заявления, сделанные последним несколько месяцев назад касательно, по мнению главы ЧР, неправильных действий, принятых в ходе спецоперации генерал-полковником, которые и послужили впоследствии причиной вынужденного отвода союзных сил из Красного Лимана. Вот как позже высказался Болдырев по поводу этой критики в адрес Лапина:
Вероятно, Кадыров это принял на свой счёт.