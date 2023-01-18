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Военное обозрение

Кадыров назвал заявления экс-командующего Сухопутными войсками ВС РФ генерала Болдырева пустой болтовнёй

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в своём интервью министру информации и печати Чечни, назвал заявления экс-командующего сухопутными войсками России, генерала Владимира Болдырева пустой болтовнёй. Таким образом, Кадыров прокомментировал слова военного о том, что некорректно было обрушиваться с критикой на генерал-полковника Александра Лапина.

Вот, как высказывался по этому поводу чеченский лидер:

Хочу сказать, что все заявления господина Болдырева - пустая болтовня. Никто никогда не задавался вопросом, почему же всё-таки его перевели из Приволжского и Уральского округов. Причина в том, что он не справлялся со своими обязанностями. Я, как генерал Росгвардии, хочу вам сказать, что имею достаточно стажа и опыта, а потому, смыслю в спецоперациях а также войсковых операциях получше других генералов

В связи с этим Кадыров вспомнил и про события 2004-го года, в бытность Болдырева командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Как пояснил лидер ЧР, тогда чеченским боевикам удалось пробраться в Назрань и забрать оттуда оружие. После этого, по его словам, генерала понизили в должности, а затем перевели в штаб сухопутных войск.

Отметим, что поводом для критики Александра Лапина со стороны главы Чеченской Республики стали заявления, сделанные последним несколько месяцев назад касательно, по мнению главы ЧР, неправильных действий, принятых в ходе спецоперации генерал-полковником, которые и послужили впоследствии причиной вынужденного отвода союзных сил из Красного Лимана. Вот как позже высказался Болдырев по поводу этой критики в адрес Лапина:

Его критиковали люди, никаких прав на это не имеющих. Кто они такие? Всего на всего гражданские лица

Вероятно, Кадыров это принял на свой счёт.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Рамзан Кадыров
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