Войти
Военное обозрение

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о планах Лондона подготовить в 2023 году 20 тысяч военнослужащих ВСУ

179
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Великобритания не намерена сворачивать программу подготовки украинских военнослужащих, наоборот, планирует увеличить количество прошедших обучение. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

Глава британского Минобороны выступил в палате общин Парламента Великобритании, где довел до депутатов планы по оказанию военной помощи Украине. По его словам, кроме поставок вооружений, Минобороны Соединенного королевства продолжит реализацию программы подготовки украинских военных для "более эффективной" борьбы с российскими войсками. Всего в планах британцев обучить 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

Пресс-служба британского военного ведомства сообщила, что в течение 2023 года планируется подготовить "в два раза больше" украинских военных чем в 2022 году. По последним данным, опубликованным в декабре прошлого года, всего британцы подготовили примерно 10 тысяч всушников. Планировалось, что подготовленные в Британии бойцы станут основой ударного кулака для наступления на одном из направлений, но последние события в Соледаре и Артемовске заставили украинское командование бросить их бой, где частью они перешли в категорию "двухсотых", частью попав в плен. "Элитные" части ВСУ, подготовленные по стандартам НАТО, были разгромлены штурмовиками ЧВК "Вагнер".

В конце декабря посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что в течение 2023 года Лондон обучит 19200 украинских военных, причем преимущественно новобранцев, т.е. подготовит "с нуля". Кроме того, в рамках той же программы планируется открыть курсы для офицеров ВСУ. Обучение по-прежнему будут проводить британские военные инструкторы, а также присоединившиеся к ним военные из еще десяти стран, включая Новую Зеландию и Австралию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Новая Зеландия
Украина
Проекты
NATO
ЧВК
Похожие новости
03.10.2022
Блок AUKUS используется как средство давления
29.08.2022
Европу ждет незавидная судьба. Она обречена на вымирание
05.07.2022
"Такого раньше не было". С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе
18.10.2021
Мнимые угрозы и циничные альянсы
15.09.2020
The Telegraph (Великобритания): российская крылатая ракета с ядерным двигателем «может летать вокруг света много лет»
22.11.2017
Мосты конфронтации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 07:51
  • 42046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.01 05:05
  • 7
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 18.01 02:02
  • 1
В ЦАГИ продолжаются исследования легкого конвертируемого самолета
  • 18.01 01:58
  • 3
Военкор задумался о перспективе сотрудничества Минобороны и частных военных компаний
  • 17.01 18:52
  • 1
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет
  • 17.01 18:02
  • 1
Киев получил от Запада больше оружия, чем просил для победы над Москвой
  • 17.01 17:57
  • 1
Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили в Соледаре систему управления огнем ПТРК BGM-71 ТOW
  • 17.01 17:53
  • 1
Захват Соледара российскими войсками доказывает провал тактики НАТО
  • 17.01 17:34
  • 0
Еще немного об освобождении Соледара от боевиков ВСУ
  • 17.01 17:33
  • 0
ВЭФ в Давосе: война с Россией до последнего украинца, а затем поляка и литовца
  • 17.01 17:17
  • 1
Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО
  • 17.01 16:54
  • 3
Поставки российских истребителей Су-35 Ирану, как ожидается, начнутся весной этого года
  • 17.01 16:51
  • 1
Тодд: противостояние продлится пять лет и завершится победой России
  • 17.01 12:32
  • 1
ОСК выразила готовность построить плавучий космодром при наличии заказа
  • 17.01 10:26
  • 1
Минобороны РФ показало боевую работу вертолетов Ка-52