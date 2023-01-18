Президент Литвы объяснил причины задержки поставок танков Leopard Украине

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Властям стран Европейского союза приходится учитывать различия в общественном мнении, распространенном среди населения своих государств. Об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Науседа подчеркнул, что это стало причиной, повлиявшей на сроки принятия ряда совместных решений в рамках стран-участниц Евросоюза и военного блока НАТО. Из-за этого фактора происходит задержка в поставках украинской армии танков немецкого производства Leopard.

Президент Литвы отметил, что его польский коллега Анджей Дуда заявил, что, несмотря на перемены в настроениях немецкого общества, они, все же, существенно отличаются от настроений, превалирующих среди граждан Литвы. Политикам приходится учитывать этот фактор, что объясняет, задержки в принятии странами Евросоюза и НАТО совместных решений.

Ранее глава министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что власти страны оставили неизменной свою позицию касательно возможных поставок Украине немецких танков Leopard и все еще не готова к такому шагу.

По словам Альвареса, Испания выступает за максимально возможную сплоченность совместных решений и действий стран Евросоюза, по его мнению, это может ускорить наступление мира на Украине. Министр также подчеркнул, что его страна делает то, что считает необходимым для помощи гражданам Украины наиболее быстро прийти к миру на территории своей страны.