Испания пока не планирует передавать Украине танки Leopard

ЦАМТО, 17 января. Правительство Испании пока не планирует передачу танков Leopard Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 17 января глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Эта возможность (передачи танков – ред.) не рассматривается на данный момент, но Испания на каждом этапе украинской войны делает то, что считает лучшим, чтобы помочь ВСУ защитить свою территорию, а также как можно быстрее установить мир", – сказал он.

Как напоминает "РИА Новости", в июне 2022 года испанские СМИ сообщили, что власти в Мадриде планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Позднее издание Business Insider сообщило, что власти ФРГ заблокировали планы Испании. В итоге количество танков было сокращено до 10 ед. В начале августа глава испанского Минобороны Маргарита Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии".