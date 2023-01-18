Лавров информировал арабских послов в Москве о развитии событий вокруг Украины

В МИД РФ отметили, что участники встречи также рассмотрели широкий круг вопросов российско-арабского взаимодействия

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник встречу с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств, в ходе которой информировал дипломатов о развитии событий вокруг Украины в контексте СВО.

"Глава внешнеполитического ведомства России подробно информировал арабских дипломатов о развитии событий вокруг Украины в контексте осуществляемой Россией специальной военной операции", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, участники встречи рассмотрели широкий круг вопросов российско-арабского взаимодействия, отвечающего коренным интересам народов России и стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также задачам обеспечения мира и безопасности в регионе.

"Был подтвержден также настрой Москвы на активизацию связей с арабскими странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурной сферах как в двусторонних, так и многосторонних форматах, в том числе в рамках имеющихся механизмов взаимодействия по линии Россия - ЛАГ и Россия - ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - прим. ТАСС), - указали в министерстве. - Особое внимание было уделено проблематике ближневосточного урегулирования, продвижения комплексного урегулирования в Сирии, нормализации обстановки в Ливии и Йемене".