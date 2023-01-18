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ТАСС

Зеленский обсудил со Штайнмайером наращивание военной поддержки Украины

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Kravchenko

Президент Украины поблагодарил ФРГ за содействие в усилении Вооруженных сил Украины, а также за финансовую помощь властям страны и прием украинских беженцев

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по видеосвязи со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером вопрос наращивания военной поддержки Киева.

"В ходе встречи в формате видеоконференции с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины", - написал Зеленский во вторник в своем Telegram-канале. Президент Украины добавил, что обсудил с главой германского государства предложения Киева по урегулированию украинского конфликта, которые Зеленский называет "украинской формулой мира".

Зеленский добавил, что "Украина ценит принятые в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии", а также "весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах". Он поблагодарил ФРГ за содействие в усилении Вооруженных сил Украины, а также за финансовую помощь властям страны и прием украинских беженцев.

Ранее представитель Штайнмайера Керстин Гаммелин в Twitter сообщила, что президент ФРГ заявил о готовности продолжать оказывать помощи Киеву. "Поддерживаем Украину в политическом, гуманитарном, финансовом, военном отношении - всем, чем можем, и всем, что необходимо. Согласовываем с нашими союзниками", - привела она слова Штайнмайера.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, власти Германии на неделе примут решение об отправке танков Leopard Украине. По данным агентства, скорее всего, оно будет положительным. 11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава решила передать Украине роту танков Leopard. Как заявил на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин пока не получал конкретных запросов о реэкспорте танков. Такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки.

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью, которое было опубликовано 15 января в газете BILD am Sonntag, утверждал, что потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева. В теории Вооруженные силы ФРГ могут передать Украине танки Leopard из своих запасов или разрешить другим странам реэкспорт уже пригодных к боевым действиям танков. 

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Страны
Германия
Польша
Украина
Компании
Rheinmetall
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