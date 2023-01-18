В тренировках летчиков Балтфлота задействовали около 20 бортов

В масштабных тренировках летчиков Балтфлота задействовали около 20 самолетов и вертолетов

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Порядка 20 самолетов и вертолетов задействовали в масштабных тренировках летчиков морской авиации Балтийского флота, сообщили во вторник в пресс-службе Балтфлота.

На флоте уточнили, что полеты выполнялись с трех аэродромов Калининградской области, всего в них было задействовано "около 20 летательных аппаратов различных типов".

"В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-24 разыграли тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - сообщили на Балтфлоте.

В свою очередь, экипажи истребителей Су-27 отработали наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, уделив особое внимание технике пилотирования, применению наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях, использованию вооружения боевых машин.

"При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника", - уточнили в пресс-службе.

В это же время на аэродроме вертолетного полка Балтфлота экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27 провели учебно-тренировочные полеты. Вертолетчики отработали взлет и посадку, воздушную разведку, а также прикрытие сухопутных подразделений и атаки наземных целей. Пилоты Ка-27 провели полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также отработали поиск подлодок "противника" днем и ночью.