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Кровавая бойня станет итогом ошибок США в отношении России

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Вашингтон
Вашингтон.
Источник изображения: © РИА Новости Екатерина Чеснокова

19FortyFive: в США рассказали о "кровавой" стратегии Вашингтона против России

Украинский конфликт — итог очередного промаха США в политике в отношении России, и он грозит страшными последствиями, предупреждает американский политолог Тед Карпентер в статье 19FortyFive. Вашингтон должен пересмотреть стратегию, иначе в мире начнется беспрецедентная "кровавая война".

Тед Карпентер

Со времен окончания холодной войны в начале 90-х Соединенные Штаты по самым разным причинам осуществляют военное вмешательство и даже развязывают настоящие войны в самых разных регионах мира. Список длинный: Кувейт, Сомали, Босния, Косово, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, а теперь еще и Украина.

Более того, в этот лист не вошли "войны дронов", которые Вашингтон ведет в Пакистане и других странах.

Даже если американские руководители искренне верят, что такие военные интервенции стратегически целесообразны и морально оправданны, факты говорят об обратном. Белый дом своими действиями снова и снова дестабилизирует государства и целые регионы, поддерживает отвратительные и крайне опасные политические силы и создает масштабные кризисы с беженцами. В основном такие "крестовые походы" ведут лишь к ухудшению ситуации. Руководство США должно понять, что во избежание катастрофы мудрее будет мириться с несовершенной и даже неприятной ситуацией.

К сожалению, большинство представителей внешнеполитического истеблишмента не сделали должных выводов из прежних просчетов и ошибок. Правильным шагом в этом направлении стало бы признание того, что высокомерное и настойчивое стремление Вашингтона продвигать НАТО к российским границам попирает основные интересы безопасности Москвы и спровоцировало трагический вооруженный конфликт на Украине. Логичным следующим этапом была бы организация переговоров о мирном урегулировании и подписание договора, гарантирующего строгий нейтралитет Киева.

В результате такого урегулирования Крым и Донбасс останутся под властью России, и это станет подтверждением, что Киев будет в зоне влияния Москвы. Но вместо того, чтобы согласиться на такой неприятный, но все равно приемлемый итог, США используют Украину в качестве пешки в опосредованной натовской войне против России. Из-за такой стратегии возникает кошмарная перспектива кровавого и затяжного конфликта. Что еще хуже, такая прокси-война может перерасти в прямое столкновение Североатлантического альянса и Москвы, а это уже чревато ядерными последствиями.

Столь безрассудная политика типична для Америки в последние три десятилетия. Вместо того, чтобы согласиться в 1990-е годы на распад Югославии естественным путем, хоть это и сопровождалось бы насилием, Соединенные Штаты возглавили натовские военные интервенции с целью сохранения целостности очень нестабильной новой страны Боснии и вывода сербской провинции Косово из-под контроля Белграда. С тех пор прошла четверть века, но обе территории остаются этническими и политическими пороховыми бочками.

Недальновидность Вашингтона еще нагляднее проявилась в его политике по отношению к Ираку. Иракский диктатор Саддам Хусейн одно время был ценным клиентом США. Но он совершил непростительный грех, захватив без разрешения американцев соседний Кувейт. Соединенные Штаты наказали его, изгнав иракские войска из Кувейта и нанеся огромный ущерб инфраструктуре самого Ирака. Но американские лидеры не остановились даже тогда, когда из-за их действий по всему мусульманскому миру прокатились волны дестабилизации. Напротив, при президенте Джордже Буше Штаты начали новую войну и свергли Саддама.

Безусловно, Саддам был неприятным и жестоким правителем. Но он также был прагматичным и эффективным светским руководителем, державшим в узде силы религиозного экстремизма. После Саддама в Ираке началась неразбериха, отмеченная гражданской войной между суннитами и шиитами в 2005-2007 годах и последующим усилением ИГИЛ* при администрации Барака Обамы. В какой-то момент ИГИЛ контролировало почти треть иракской территории, в том числе второй по величине город Мосул. Даже сегодня псевдодемократическое правительство в Багдаде обладает очень слабой властью, а курды на севере страны фактически независимы и отражают регулярные вторжения Турции. С такой политикой в отношении Ирака Вашингтон подорвал стабильность, которую насаждал светский тиран, и вместо этого создал опасную и намного более неустойчивую обстановку.

В Ливии внешнеполитическая команда Обамы довела дело до еще более ужасного финала. В 2011 году Соединенные Штаты и ряд их ключевых союзников по НАТО (главным образом Британия и Франция) помогли повстанческим силам свергнуть ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Госсекретарь Хиллари Клинтон отметила падение Каддафи (и его садистскую казнь) легкомысленной фразой: "Мы пришли, мы увидели, он умер".

Горевать из-за гибели Каддафи очень трудно. Он был типичным безнравственным и жестоким деспотом третьего мира, как будто вышедшим прямо из голливудского съемочного павильона. Но, как и Саддам, Каддафи был нерелигиозным тираном, и ему удавалось (с большим трудом) сохранять единство своей хрупкой и искусственной страны. Оказав содействие в его устранении, Соединенные Штаты ввергли Ливию в ужасный хаос, который длится больше 10 лет. Результатом натовского вмешательства стал массовый поток беженцев, которые перемещаются внутри государства и пытаются пересечь опасное Средиземное море, чтобы попасть в Европу. Есть даже сообщения о том, что там возникли невольничьи рынки, где продают чернокожих африканских мигрантов. Продолжается борьба за власть между официальным правительством в Триполи и полевыми формированиями повстанцев под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Ни один разумный человек не может сказать, что благодаря военной интервенции под руководством США жизнь в Ливии стала лучше.

Результат американской политики в Сирии в равной степени отвратителен. Администрация Обамы попыталась помочь суннитским государствам (в первую очередь Саудовской Аравии, Катару и Турции) свергнуть сирийского руководителя Башара аль-Асада. Асад плох, но его внутренние противники еще хуже. Вашингтон в результате поддержал самые одиозные силы мусульманских экстремистов на Ближнем Востоке, лживо представив их как "борцов за свободу и демократию". Американское вмешательство привело к масштабной гуманитарной трагедии — как в Ираке и Ливии. В ходе боевых действий погибло более 300 тысяч сирийцев, а 6,8 миллиона снялись с насиженных мест, став беженцами. Возник колоссальный поток мигрантов, породивший серьезную социально-политическую напряженность в Европе. Отказавшись признать власть проиранского светского диктатора Асада, Вашингтон превратил Сирию в очередную арену хаоса и поле боя для радикальных исламистов.

Эти эпизоды должны заставить американских творцов политики действовать намного осторожнее, особенно в отношении конфликта на Украине. Соединенные Штаты и их натовские союзники уже породили никому не нужную трагедию, проводя неуклюжую и оторванную от реальности политику в отношении России и игнорируя стратегические интересы Москвы на Украине. Американские лидеры в очередной раз отказались признать, что ситуация складывается неблагоприятная и в результате еще больше ее усугубили. Если они немедленно не сделают шаг назад, то отвратительные итоги их действий на Балканах, в Ираке, Ливии и Сирии покажутся лишь незначительными промахами.

*запрещенная в России экстремистская организация

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