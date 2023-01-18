Назван победитель в третьей мировой войне

Al Riyadh: эскалация международной обстановки подтверждает прогнозы о третьей мировой

Противостояние Запада, России и Китая набирает обороты, и оно приведет к третьей мировой войне, пишет Al Riyadh. Как будут развиваться события, и кто выйдет победителем? Автор описывает свое видение будущего, оптимистичных прогнозов он не дает.

Можно ли рассматривать противостояния "Россия – Запад" и "Китай – Запад" как подготовку к третьей мировой войне? Прошел почти 81 год с тех пор, как Вашингтон и его союзники в последний раз официально объявляли войну другим странам. Речь, разумеется, идет о Второй мировой войне. После этого они участвовали во многих военных конфликтах и операциях — в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, а теперь и на Украине.

Конфликт на Украине постепенно приобретает форму глобального противостояния, а термин "третья мировая война" стал все чаще встречаться в различных анализах и исследованиях. Одни считают ее неизбежной, а другие — исключают такую вероятность. Заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов прокомментировал (13 октября 2022 г.) идею вступления Украины в НАТО. Он заявил, что "такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны". Аналитики вновь стали нагнетать обстановку, чему способствовали пессимистические толкования заявлений президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия.

Надо отметить, что в любом предстоящем глобальном противостоянии будет только три стороны — Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай. В связи с этим появится карта новых политических и военных союзов. Расширение военных возможностей стран, находившихся под западными ограничениями (Япония, Германия и Южная Корея), подтверждает мнение пессимистов о том, что ситуация в мире не движется к нормализации. В случае эскалации конфликта России с Западом, Китай перейдет в наступление на Тайване. Не исключено также, что обострится обстановка на пакистано-индийской и, возможно, китайско-индийской границах, поскольку перемещение этих конфликтов, что Запад умеет лучше всего, повысит шансы на смену союзов или обретение нейтралитета.

Кто внимательно следит за современной историей, тот знает, что крупные войны выигрывают те, кто обладает большей силой, чем противник. Когда в 1914 году началась Первая мировая война, власть, а позже и победа была в руках тех, кто контролировал источники угля и железа, и следовательно, мог заниматься массовым производством артиллерийских орудий, ракет и паровых кораблей. Во Второй мировой войне, разразившейся в 1939 году, сила была на стороне тех, кто обладал нефтью, сталью и алюминием. Они могли производить артиллерийские орудия, корабли, подводные лодки, самолеты и танки в большом количестве. И, конечно же, не следует забывать о ядерной мощи. Что касается 2023 года (если рассматривать его как прелюдию к третьей мировой войне), то ситуация несколько иная. Помимо способности производить ядерное оружие, решающую роль играют новые союзы, "умное" вооружение, системы связи, спутники и, разумеется, оружие массового поражения.

Необходимо помнить следующее: кто не знает историю, тому не найдется места на ее страницах.

Автор: Файез ибн Абдаллах аш-Шехри (د. فايز بن عبدالله الشهري)